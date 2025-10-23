- 주민 참여 사방댐 대상지 공모 결과, 85개소 선정…주민 재난 안전 주권을 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 기후재난으로 인한 산사태 인명피해 최소화를 위해 주민이 직접 사방댐 등 사방사업 대상지를 찾았다고 23일 밝혔다.

산림청은 지난 4월~8월까지 ‘주민 참여 사방댐 대상지 공모’ 결과 신청된 산사태 취약지역, 민가 지역 등 총 150건을 대상으로 관련 전문가의 현장 조사를 통해 내년도 ‘사방사업 대상지’로 85건을 최종 선정했다.

이번 정책은 그간의 공무원 중심 대상지 발굴에서 벗어나, 주민 재난 안전 주권을 강화함으로써 재해예방 효과를 높이고 행정력도 절감하는 한편, 국가 주도의 사방사업에서 지역주민이 스스로 산림재난 예방 정책에 직접 참여함으로써 주민들의 안전의식도 높아지는 계기가 될 것이란 기대다.

실례로 지난 7월 집중호우 때 산사태 피해 예방을 목적으로 지난 2010년에 충청남도 서산시 고북면에 설치된 사방댐이 덤프트럭 약 100대분에 해당하는 약 2000톤의 흙과 돌을 막아내 하류에 있는 마을의 피해를 저감했다.

산림청 최현수 산사태방지과장은 “이번 공모를 통해 산림재난 예방의 패러다임을 전환하고 주민의 의견을 반영해 국가가 책임감을 갖고 사방사업을 추진하겠다”며 “산림재난의 위험으로부터 주민을 보호하는 국가의 책무를 충실히 수행하겠다”고 말했다.