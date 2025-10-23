제네시스 브랜드는 ‘2025 제네시스 챔피언십’이 오는 26일까지 4일간 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽(사진)에서 펼쳐진다고 23일 밝혔다.

이 대회는 국내 남자 골프 발전을 위해 2017년부터 개최됐으며, 지난해부터 KPGA 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하고 있다.

4라운드 72홀 스트로크 방식으로 진행되는 이번 대회에는 전년도 우승자인 안병훈을 비롯해 김시우, 임성재, 마쓰야마 히데키, 아담 스콧, 토마스 디트리 등 KPGA 투어·PGA 투어·DP 월드투어 소속 총 126명의 글로벌 정상급 선수들이 대거 참가한다.

대회 총 상금은 KPGA 투어 대회 중 최대 규모인 총 400만 달러로, 우승자에게는 상금 68만 달러와 GV80가 부상으로 제공된다. 동시에 우승자에게는 제네시스 포인트(KPGA 투어) 1300점과 레이스 투 두바이 랭킹 포인트(DP 월드투어) 835점이 주어지며 향후 2년 간 KPGA 투어·DP 월드투어 출전 자격도 부여된다. 김성우 기자