공동 개발 기술협력 MOU 체결

국내 해운·조선업계가 차세대 무탄소 선박 추진체계 공동 개발을 위한 기술협력에 나선다.

23일 한화그룹에 따르면 한화파워시스템·한화오션·한화에어로스페이스·한화시스템은 22일 부산에서 열린 ‘2025 KORMARINE’ 전시회에서 HMM, 한국선급(KR)과 차세대 무탄소 선박 추진체계 공동 개발을 위한 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

각사는 7~8K급 컨테이너선에 적용 가능한 연료전지+암모니아 가스터빈 기반 통합 추진 시스템과 2K급 피더 컨테이너선에 적용 가능한 연료전지+배터리 하이브리드 추진 시스템의 개념설계, 경제성 평가 및 신선형 개발을 공동 추진한다.

한화그룹은 연료전지와 암모니아 가스터빈을 결합한 통합 추진 솔루션 개발을 주도하고, HMM은 실제 운항 데이터를 기반으로 한 실증 검토를 수행한다. KR은 초기 단계 위험성평가와 안전성 검토, AIP 자문 및 규제·인증 요건 검토와 경제성 분석 등을 진행할 예정이다. 고은결 기자