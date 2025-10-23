대출규제에 서울 청약시장 찬바람 분양가 15억 넘으면 4억만 대출가능 “현금부자만 웃는 청약” 우려 커져

올해 서울 핵심지 대단지 분양이 줄줄이 예정된 가운데 정부의 ‘10·15 부동산 대책’으로 청약 수요자들의 낙담이 이어지고 있다. 분양가가 15억원을 넘기면 4억원 이상 주택담보대출을 받을 수 없고, 25억원을 넘기면 대출 문이 2억원으로 더 좁아진다. 시장에선 대출을 제한한 이번 정책이 ‘청약 사다리’ 마저 끊었다고 평가하고 있다.

23일 분양 업계에 따르면 연내 서초구에서만 4개 단지가 분양을 앞두고 있다. 반포동 래미안 트리니원, 서초동 아크로 드 서초, 잠원동 오티에르 반포, 방배동 방배 포레스트자이 등이다.

이들 단지는 오티에르 반포를 제외하고 모두 1000가구 이상의 대단지 물량이라는 점에서 주목받아왔다. 래미안 트리니원은 2091가구(일반분양 506가구), 방배포레스트자이는 2217가구(일반 547가구), 아크로 더 서초는 1161가구(일반 56가구)를 갖춰 각 지역의 ‘랜드마크’ 분양이 될 예정이다.

하지만 정부가 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역으로 지정하고, 대출을 제한하면서 수십억원의 현금이 없는 이들은 분양을 받을 수 없게 됐다. 분양 시에도 ▷15억 이하 주택 6억원 ▷15억원 초과~25억원 이하 4억원 ▷25억원 초과 2억원까지로 주택담보대출한도가 제한된다.

실제로 지난달 래미안 트리니원의 분양가는 평(3.3㎡)당 8484만원으로 확정됐는데, 59㎡는 21억2100만원, 84㎡는 28억8456만원의 분양가가 예상된다. 주택담보대출을 최대한 받아도 59㎡는 15억원, 84㎡는 27억원 이상의 현금 없이 분양받을 수 없는 셈이다.

특히 은행권 대출의 경우 분양가가 아닌 감정평가액(통상 분양가의 80%)을 기준으로 이뤄지기 때문에, 더 많은 현금이 필요하다. 사실상 30억원은 있어야 청약통장을 쓰는 의미가 있는 셈이다.

총 87가구 일반분양을 계획하고 있는 오티에르 반포의 분양가는 평(3.3㎡)당 분양가 8500만원 수준으로 예상된다. 59㎡는 21억2500만원, 84㎡는 28억9000만원 수준인데, 이 역시 수십억원의 현금이 있어야 입주가 가능하다.

강남3구가 아니어도 서울 전역에서 집값이 오르면서, 이같은 흐름은 이어지고 있다. 힐스테이트 이수역센트럴의 경우, 평(3.3㎡)당 분양가 6002만원으로 책정됐다. 이 단지는 44~84㎡의 중소형 170세대가 일반분양 시장에 풀릴 예정인데, 59㎡를 분양받기 위해선 약 13억원의 현금이, 84㎡는 17억5000만원이 있어야 들어갈 수 있다.

이에 따라 청약시장이 아예 현금부자의 전유물로 탈바꿈하는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다. 불과 1년 전 강남구 청담동에 분양했던 청담르엘은 84㎡ 분양가가 25억4570만원이었는데, 당시만해도 총부채원리금상환비율(DSR) 40%·주택담보비율(LTV) 50% 한도 내에서 제약 없이 대출을 받을 수 있었다. 고소득자라면 산술적으로 최대 12억7000여만원 대출이 가능했던 것이다. 하지만 현재 규제가 적용되면 23억원 이상 현금 보유자만 들어갈 수 있다.

부동산 커뮤니티에는 강남권 청약을 기다리던 이들의 볼멘 목소리가 이어지고 있다. 한 직장인은 “래미안 트리니원의 청약을 위해 생애 첫 주택담보대출 6억원, 공제회 대출 8000만원, 그리고 전세보증금과 보유 현금을 모두 합치는 등 자금 마련을 계획해 왔는데, 규제로 인해 첫 ‘내 집 마련’의 꿈이 산산조각 나버렸다”고 전했다. 홍승희 기자