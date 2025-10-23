팔자스튜디오 신규 개설…콘텐츠 커머스 마케팅 본격화

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데웰푸드가 공식 유튜브 채널 ‘팔자스튜디오(PALZZA STUDIO)’의 신규 콘텐츠 ‘갓딜헌터스(God Deal HUNTERS)’를 론칭한다고 23일 밝혔다.

팔자스튜디오는 숫자 ‘8’을 눕히면 무한대를 나타내는 수학 기호 ‘∞’가 되는 것에서 착안한 채널명이다. 팔자를 고쳐주는 무한의 콘텐츠를 제작해 나가겠다는 의미를 담았다. 단순한 제품 판매를 넘어 콘텐츠를 통해 브랜드가 가진 철학과 가치를 보여주고, 소비자가 자발적으로 다가오게 하는 전략이다.

커머스가 결합된 예능형 유튜브 콘텐츠인 갓딜헌터스는 공구(공동 구매) 배틀을 통해 진정한 공구의 신을 가리는 리얼리티 서바이벌 프로그램이다. 온·오프라인 유통 트렌드를 주도하고 있는 각계각층의 인플루언서들이 공통된 아이템을 놓고, 최고의 매출을 달성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 내용이다. 파격적인 할인율과 다양한 증정품 등 합리적인 소비 기회를 얻게 되는 것은 물론, 그동안 공개되지 않았던 공구 인플루언서의 일상을 엿볼 수 있다.

롯데웰푸드는 갓딜헌터스의 MC로 그룹 ‘플라이 투 더 스카이’ 출신 가수 브라이언을 발탁했다. 진정성 있는 후기로 소비자의 마음을 사로잡기 위해 브랜드 담당자를 직접 찾아가 공구 아이템을 체험한 후 판매 구성, 가격 및 특별 혜택 등을 조율하며, 매 라운드 공구 배틀을 직접 기획하는 역할을 맡는다.

지난 22일 공개된 갓딜헌터스 티저 영상에는 브라이언이 직접 설계에 참여한 300평 규모의 평택 드림 하우스를 찾아간 제작진이 집안 곳곳을 돌아다니며 탐색하는 모습이 담겼다. 깔끔하고 깐깐한 살림꾼 이미지의 브라이언이 직접 구매해 사용하는 아이템에 대한 소개가 담긴 해당 영상은 공개와 동시에 큰 화제를 모았다. 향후 갓딜헌터스 콘텐츠는 11월 5일부터 매주 수요일 오후 6시에 순차적으로 업로드될 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “최근 재미있고 유익한 콘텐츠를 통해 구매까지 연계하는 마케팅 방식이 대세로 자리 잡으며, 브랜드 스토리에 기반한 소비자 마음을 움직이는 콘텐츠가 필수적인 시대가 됐다”며 “팔자를 고칠 만한 혜택은 물론 색다른 재미와 감동을 선사할 팔자스튜디오의 두 번째 콘텐츠 갓딜헌터스에 많은 관심과 시청 부탁한다”고 말했다.