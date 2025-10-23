원펜타스·포레스티지 ‘주거 부문’ 친환경설계 조경 역량 국제 인정

삼성물산 건설부문이 세계조경가협회(IFLA)가 주관하는 2025 IFLA APR(아시아·태평양 지역) LA(조경) 어워즈에서 최우수상과 본상을 수상했다고 22일 밝혔다.

삼성물산은 서울시 서초구 래미안 원펜타스와 부산광역시 동래구 래미안 포레스티지 조경을 출품해 주거 부문에서 각각 최우수상과 본상을 수상했다.

세계조경가협회는 1948년 창설돼 현재 80여개 회원국을 보유한 전 세계 조경가들의 대표기관으로, 세계조경가협회상은 조경 분야 세계 최고 권위를 가지고 있다. 삼성물산은 래미안 원펜타스에 입주민이 쾌적한 휴식을 취할 수 있도록 최적화한 조경 설계를 적용해 최우수상을 수상했다.

선큰(천장이 없는 개방된 지하 공간) 정원을 조성해 한강 바람을 피할 수 있게 함과 동시에 안락한 휴게 정원을 조성했다. 여기에 다양한 커뮤니티 시설을 배치해 쾌적한 공간 제공과 입주민 편의성을 높였다. 선큰이라는 음지의 생태 환경을 고려한 녹지공간과 청량한 수경시설, 침수 방지 배수 설계로 입주민만을 위한 쾌적하고 아늑한 공간을 마련했다. 또한 재건축 이전부터 자리하고 있던 느티나무 보호수를 존치할 수 있도록 설계 단계서부터 단지 배치와 동선 등을 고려했다. 이로 인해 발생하는 수목 주변의 단차는 자연스럽게 휴게공간으로 활용해 공간 효율성을 극대화했다.

삼성물산은 이번 수상을 통해 세계조경가협회상을 총 15회 수상하며 독보적인 조경 역량을 입증했다. 특히 2023년에는 래미안갤러리의 외부 조경 공간인 ‘래미안 네이처갤러리’를 출품해 국내 건설사 최초로 세계조경가협회상 대상을 수상했다. 박로명 기자