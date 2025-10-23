지난 10월 17일 발표된 한국갤럽의 자체 정례 여론조사(2025년 10월 14일부터 16일까지 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 전화 면접 방식으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%P. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면, 국민의힘 지지율은 25%, 더불어민주당 지지율은 39%였다. 국민의힘은 지난 대선 이후 줄곧 20%대의 지지율에 머물고 있다.

지지율 자체도 문제지만, 더 심각한 것은 민주당 지지율이 하락해도 국민의힘이 그 반사 이익을 얻지 못하고 있다는 점이다. 다시 말해, 민주당 지지층에서 이탈한 이들은 무당층으로 빠질 뿐, 국민의힘으로 돌아서지 않는다는 것이다. 이러한 상황에서 국민의힘은 민주당 이탈층을 흡수하기 위한 노력을 기울여야 한다. 이는 매우 시급한 과제인데, 최근의 부동산 정책 논란이나 사법 개혁 이슈 등을 고려할 때, 여당인 민주당의 지지율이 단기간에 반등하기는 쉽지 않아 보이기 때문이다.

그러나 국민의힘 지도부의 노력은 부족해 보인다. 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령을 면회한 사실은 그 한 단면이다. 장 대표는 전당대회 당시 약속을 지키기 위해 윤 전 대통령을 면회했다고 설명하지만, 당 전체의 미래를 고려한다면 현명한 선택이라 보기 어렵다.

장 대표는 윤 전 대통령 면회와 극우 이미지 간에는 아무 관련이 없다고 판단할 수도 있다. 하지만 ‘이미지’는 유권자의 인식 속에서 구성되는 존재라는 것을 간과해서는 안 된다. 장 대표가 극우 이미지를 가진 윤 전 대통령과 오버랩 된다면, 아무리 사실과 다르다고 해명해도 효과를 거두기 어렵다. 더욱이 장 대표의 윤 전 대통령 면회는 정치적 위험을 내포할 수 있다는 점도 중요하다.

민주당은 지방선거 이전에 국민의힘을 위헌 정당으로 규정하고, 정부에 정당 해산 심판 청구를 촉구할 가능성이 높다. 만일 정부가 이를 수용하여 헌법재판소에 해산 심판을 청구하게 되면, 지방선거는 정치적 혼란 속에 치러질 수밖에 없다. 물론 헌법재판소가 지방선거 이전에 위헌 정당 여부를 최종 판단할 가능성은 높지 않다.

그러나 더 중요한 것은 유권자들의 심리적 반응이다. 제1야당에 대한 정당 해산 심판 청구 자체가 유권자들에게 상당한 심리적 충격을 줄 것이고, 실제 해산 여부와 무관하게 유권자들의 뇌리에는 국민의힘이 소멸할 수도 있다는 인상이 강하게 각인될 수 있다. 그렇게 되면, 유권자들 사이에서 이른바 ‘사표 방지 심리’가 작동하게 된다. 사표 방지 심리가 발동할 경우, 국민의힘은 지방선거에서 극도로 불리한 상황에 직면하게 될 것이다.

바로 이런 이유에서 국민의힘은 사전에 이러한 시나리오에 철저히 대비해야 하는 것이다. 이를 위해 필요한 조치는, 윤석열 전 대통령과의 명확한 선 긋기다. 그런데 현 시점에서 당 대표가 오히려 윤 전 대통령을 직접 찾아가 면회하고 있으니, 이는 결과적으로 민주당의 ‘내란 프레임’을 강화해 주는 셈이 될 수 있고, 정당 해산 심판 청구에 정치적 명분을 제공하는 데 일조할 수 있다.

정당이나 정치인의 이미지는 단기간에 바뀌지 않는다. 그렇기에 국민의힘 스스로가 장기간의 노력을 통해 이미지를 바꿔야 하는데, 그러지 못한다면, 결국 보수 유권자들의 압력을 통해 해결할 수밖에 없다.

신율 명지대 정치외교학과 교수