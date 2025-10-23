“일부 정치인, 범죄 혐의자 구출한다 자랑”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 23일 캄보디아에서 송환된 한국 국적 피의자들에 대해 “다른 사람을 유인해 납치하고 사망에 이르게 한 경우 법 최고 수위로 처벌해야 한다”고 했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “피해자 행세하며 돌아온 가해자들이 정의의 심판을 피해서는 안 된다”며 이같이 말했다.

그는 캄보디아 사태에 대한 정부·여당 대응과 관련해서는 “전세기 호송을 자랑하는 것이 국가 전략인가. 일부 정치인은 지방선거를 앞두고 자기 홍보를 위해 범죄 혐의자들을 구출한다고 자랑했다”며 “선거용 소음만 남은 것”이라고 지적했다.

그러면서 “재발 방지를 위해서는 다가오는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등에서 우리 주도로 다자 외교가 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이 대표는 “한-아세안 공동 태스크포스(TF)를 추진해 합동 수사 훈련과 정보 공유망을 구축하고 성과 연계형 공적개발원조(ODA)를 도입해 인신매매 근절 등 지표 달성을 조건으로 하는 투명한 원조 기준을 세워야 한다”고 주장했다.