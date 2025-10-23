[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 23일부터 압구정본점 등 전 점포 식품관에서 ‘상서단감’을 판매한다고 밝혔다.

이번에 선보이는 상서단감은 껍질이 얇아 손질하기 쉽다. 후숙할수록 은은한 단맛이 나는 게 특징이다. 판매 가격은 개당 2500원이다.