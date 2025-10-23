41개국·206개 갤러리 총출동 파리 예술 생태계 연계해 풍성 국내선 국제갤러리 유일하게 참여

[헤럴드경제(파리)=김현경 기자] 낙엽이 떨어지기 시작한 가을, 프랑스 파리가 미술로 물들었다. 이달 22~26일(현지시간) 파리 그랑 팔레에서 열리는 세계적 아트 페어 ‘아트 바젤 파리(Art Basel Paris) 2025’ 덕분이다. 지난 2022년 시작해 올해로 네 번째를 맞는 이번 행사에는 전 세계 41개국, 206개 갤러리가 참여해 자리를 빛냈다.

올해 아트 바젤 파리는 1세기 이상 창의성의 요람으로 자리매김한 파리의 예술 생태계와 아방가르드 유산을 중심으로 펼쳐진다. 아트 바젤과 ‘UBS 글로벌 미술 시장 보고서 2025’ 등에 따르면, 프랑스 미술 시장은 전 세계에서 4번째로 큰 규모로 글로벌 미술 시장 매출의 7%, 유럽연합(EU) 미술 시장 매출의 절반 이상을 차지하고 있다.

행사는 메인 섹터 ‘갤러리즈(Galeries)’를 필두로 신흥 갤러리들과 작가들의 솔로 부스를 선보이는 ‘이머전스(Emergence),’ 기존의 미술사적 관점에서 벗어나 상대적으로 잘 알려지지 않은 작업을 소개하는 ‘프레미스(Premise)’ 등 총 세 부문으로 구성됐다.

국제갤러리, 4회째 참가…김윤신·양혜규 등 소개

국제갤러리는 한국 갤러리 중 유일하게 첫해부터 아트 바젤 파리에 꾸준히 참가하고 있다. 국제갤러리는 올해도 ‘갤러리즈’ 섹터 내 부스에서 한국 여성 작가 및 해외 작가의 작품을 중점적으로 소개할 예정이다.

한국 1세대 여성 조각가인 김윤신의 회화 ‘내 영혼의 노래 2006-145’(2006)는 자연을 관조의 대상이 아닌 ‘합일(合一)’의 주체로서 바라보는 작가의 예술 철학을 담았다. 현재 교토에서 거주 중인 최재은의 ‘우리가 처음 만났을 때’(2024)는 길가에서 만난 들꽃들을 액자화하고 호명해 일상과 자연의 이치를 되새긴다. 함경아의 자수 회화 ‘부유하는 신비의 니꼴린, Detail From SMS Series 07’(2018~2019)은 문자 메시지로 의사소통하는 현대인들의 양상을 빗댄 ‘SMS’ 연작 중 하나다.

현대미술가 양혜규는 편지봉투 속 보안 무늬에 주목해 다양한 패턴을 추상적으로 구성한 콜라주 작업 ‘유선 더듬이와 양안 뷰잉–신용양호자 #370’(2018)을 선보인다. 박진아의 ‘돌과 설명서 02’(2023)는 사전 답사를 위해 방문한 미술관에서 포착한 장면들로 구성한 작업이다. 강서경의 ‘모라 210×163 #05’(2021~2022)는 언어학에서 음절 한 마디보다 짧은 단위를 뜻하는 개념 ‘모라’에서 착안했다.

해외 작가의 작품도 만날 수 있다. 미국 현대 사진의 거장 로버트 메이플소프의 ‘Lisa Lyon’(1982)과프랑스 설치미술가 장-미셸 오토니엘의 ‘Precious Stonewall’(2024), 호주 현대미술가 다니엘 보이드의 신작 ‘Untitled (MHMLW)’(2025), 한국계 미국인 작가 갈라 포라스-김의 ‘Signal(MAK Center 10/19/23-01/27/24)’(2024) 등이 전시된다.

미국 소재 티나 킴 갤러리에선 한국 1세대 섬유미술 작가 이신자의 작품으로 부스를 꾸몄다. 초기작인 ‘Work I’(1959)부터 1990~2000년대 ‘산의 정기’ 연작, 2011년 작 ‘희망’ 등 12점의 작품을 통해 그의 작품 세계를 조망한다.

이우환·하종현 작품 첫날 판매…부리·바젤리츠 인기

유명 작가들의 작품은 VIP 프리뷰 데이인 첫날부터 주인을 찾아갔다. 국제갤러리는 이우환의 ‘Response’를 85만~102만달러(한화 약 12억2000만~14억6000만원), 하종현의 ‘Conjunction 24-52’를 25만~30만달러(약 3억6000만~4억3000만원)에 판매했다. 최재은의 ‘우리가 처음 만났을 때’와 김윤신의 ‘환희 2002-12’도 각각 5만~6만달러(약 7000만~9000만원), 4만~4만8000달러(약 6000만~7000만원)에 거래됐다. 우고 론디노네의 ‘fünfzehnternovemberzweitausendundvierundzwanzig’는 7만~8만4000달러(약 1억~1억2000만원)의 판매가를 기록했다.

타데우스 로팍에선 알베르토 부리의 ‘Sacco e oro’가 420만 유로(약 69억9000만원), 게오르그 바젤리츠의 ‘Cowboy’와 ‘Geste Winken’가 각각 350만 유로(약 58억2000만원), 120만 유로(약 20억원), 안토니 곰리의 ‘STAND’가 60만 파운드(약 11억5000만원)를 새 주인을 만났다. 타데우스 로팍 대표는 “아트 바젤은 세계적으로 가장 중요한 페어이기 때문에 미국, 유럽, 아시아의 컬렉터들이 방문한다”며 “아트 바젤 파리에 나올 때마다 중요한 역사적 작품과 스튜디오의 신작을 균형 있게 소개하려고 노력한다”고 말했다.

나마드 컨템포러리는 피카소 작품을 전관으로 소개했으며, 하루 새 9점의 작품을 판매했다.

티나 킴 갤러리에선 이신자의 작품 4점이 각각 15만 달러(약 2억1000만원), 9만 달러(2점, 약 1억3000만원), 7만 달러(약 1억원) 등에 판매됐고, 나마드 컨템포러리는 피카소 작품을 전관으로 소개해 9점의 작품을 팔았다. 티나 킴 대표는 “파리에서 이신자 작가의 작품을 처음 선보이게 돼 정말 기쁘다”며 “글로벌 섬유 예술의 흐름 속에서 이 작가가 차지하는 위치를 다시 한번 확인할 수 있을 것”이라고 전했다.