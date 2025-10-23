리얼미터 18세이상 504명 조사 4명중 1명은 군사작전 강력조치 원해

[헤럴드경제=함영훈 기자] 우리나라 청년층 10명 중 9명은 최근 캄보디아 사태가 동남아 여행을 결정하는데 영향을 미친다는 인식을 갖고 있는 것으로 나타났다.

23일 리얼미터 조사분석에 따르면, 지난 21일 전국 만 18세 이상 남녀 504명을 대상으로 한 설문조사를 통해 ‘캄보디아에서 발생한 범죄 사태 후 동남아 국가 해외여행에 대한 인식 변화’를 물은 결과, “영향을 미쳤다”는 응답이 82.4%였고, 만 18~29세 청년층에서는 88.3%로 나타났다.

정부대응 방향에 대해서는 ‘현지 정부와 협력 및 공조 수사에 집중’이란 의견이 34.7%로 가장 많았고, 이어 ‘외교 채널을 통한 강력 항의 및 재발 방지 협약 추진’이 27.5%로 나타났다. ‘군사작전 등 강력한 조치’가 필요하다는 의견 역시 25.2%로 적지 않은 비율을 보였다.

이전 정권의 영사문화가 이어진 대사관의 부실 응대문제 등 외교부의 초동 대응에 대한 평가는 잘못됐다 56.0%, 잘했다 35.9%였다.

더불어 이전 정부에서 주도한 ‘캄보디아 지원사업’에 졸속 행정이나 이권 개입 등의 비위 행위가 있었을 것이란 일각의 주장에 얼마나 공감하는지 물은 결과, 절반 이상인 57.0%(매우 45.4% + 다소 11.6%)가 공감한다고 응답해 공감하지 않는다는 응답(35.9%, 전혀 24.6% + 별로 11.2%)보다 21.1%포인트 우세했다.

향후 경제 협력 관계에서는 다소 실리적 입장을 보이는 것으로 나타났다. 향후 한-캄 경제·개발협력 관계에 대해 절반 이상인 52.9%가 ‘협력은 유지하되 관리·감독을 추가해 개입해야 한다’고 답했다. ‘협력 관계를 즉각 중단해야 한다’는 응답 또한 33.0%로 적지 않은 비율을 보였다.

민간 채용 플랫폼에 대한 대응 방안에 대해서는 ‘정부/민간 공동 대응체계 구축’이 43.1%로 가장 많았고 ‘정부 주도 하에 제도 및 채용플랫폼 관리, 감독 강화’가 37.3%로 뒤를 이었다.

이번 사건의 피해자인 2030 청년층이 해외 취업 사기에 취약했던 이유에 대해서는 ‘국내 양질 일자리 부족’이 38.4%로 가장 많았고, 이어 ‘임금 및 근로환경 불균형’(18.7%), ‘청년고용 정책의 부재’(15.7%), ‘정보 부족’(15.0%) 순으로 나타났다.

이번 조사는 2025년 10월 21일(화) 전국 만 18세 이상 대상으로 무선(100%) 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답조사 방식으로 실시했다. 전체 응답률은 4.4%로 최종 504명이 응답했고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트이다. 통계보정은 2025년 9월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 림가중 부여 방식으로 이루어졌다.