희망 직원이 팀 구성해 방문지역·활동 제안

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 직원들이 자율적으로 팀을 꾸려 농촌을 방문하는 ‘자율참여형 일손돕기’ 프로그램을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

자율참여형 일손돕기는 참여를 희망하는 직원이 자유롭게 팀을 구성해 방문 희망 지역과 활동 아이디어를 제안하는 방식으로 운영된다. 사회공헌 담당 부서가 이를 검토한 후 고령농·독거농 등 일손이 절실한 농가를 연결한다.

기존 일손돕기의 경우 본부·부서 단위로 진행돼 참여 방식이 다소 획일적이었다는 의견을 반영했다. 직원의 능동적인 참여를 장려하고 보다 즐거운 행사로 발전시키고자 한다는 게 농협손보의 설명이다.

지난 16일에는 입사 10~12년차 직원 20여명이 경기 포천군 일대 농가를 방문해 천황대추 수확을 도왔다. 참여한 직원은 “동기들과 함께 힘을 모아 농촌에 보탬이 될 수 있어 뿌듯했다”며 “일손 부족으로 인한 농가의 어려움을 체감하는 의미 있는 시간을 보냈다”고 소감을 전했다.

농협중앙회와 NH농협금융지주, 농협손보, 농협은행, NH농협생명, NH투자증권 등은 직원들이 즐겁게 농촌을 체험하고 농업의 가치를 직접 느낄 수 있도록 자율참여형 일손돕기를 앞으로도 지속 확대해 나갈 방침이다.