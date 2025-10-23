[헤럴드경제=양대근 기자] 제주항공(대표이사 김이배)이 독서의 계절 가을을 맞아 10월 29일부터 내년 3월 28일까지 출발하는 비즈라이트 탑승객을 대상으로 오는 11월 30일까지 교보문고 eBook 구독 서비스 ‘sam무제한’ 1개월 이용권을 제공한다고 23일 밝혔다.

제주항공이 제공하는 교보문고 sam은 약 70만권의 도서와 오디오북, 학술논문 등을 모바일 기기에 제한 없이 내려받아 오프라인 환경에서도 열람할 수 있는 서비스다.

제주항공은 최대 42인치의 넓은 좌석 간격과 21인치의 편안한 좌우 공간을 확보한 전용 좌석 비즈라이트와 무제한 eBook 서비스를 결합해 여유로운 좌석에서 독서를 즐길 수 있는 ‘지적인 하늘길 여행의 즐거움’을 고객들에게 제공할 예정이다.

이와 함께 제주항공은 회원 및 일반석 구매 고객들을 대상으로도 교보문고 sam을 할인 구매할 수 있는 프로모션도 실시한다.

올해까지 제주항공 회원에게는 교보문고 sam 10% 할인 혜택을, 항공권 구매 고객에게는 40% 할인 혜택을 제공한다.

제주항공 관계자는 “독서의 계절인 가을, 비행 중에도 독서의 즐거움을 이어갈 수 있도록 이번 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 고객이 여행 속에서 새로운 경험과 가치를 느낄 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.