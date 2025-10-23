[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회는 23일 통화정책방향 회의에서 기준금리 수준을 현재의 연 2.50%로 유지했다. 이는 7월과 8월에 이은 3연속 동결이다.


