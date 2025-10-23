2.17억달러에 지배회사 지분 11.02% 인수 지난 5월 맺은 계약 거래종결 절차 완료 따른 것 조원태 회장 웨스트젯 이사로 선임

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공이 캐나다의 2대 항공사인 웨스트젯의 지분 인수를 매듭지었다.

23일 대한항공은 캐나다 웨스트젯의 지배회사인 ‘케스트렐 탑코’ 및 ‘케스트렐 홀딩스’의 지분과 채권 11.02%를 2억1700만 달러(약 3100억원)에 취득했다고 공시했다. 이는 자회사인 웨스트젯의 지분 10%에 해당한다.

대한항공은 지난 5월 웨스트젯의 지주회사의 지분 인수 계약을 맺은 바 있으며, 이번 거래종결 절차 완료에 따라 계약에 따른 지분을 인수한 것이다. 이번 거래에는 델타항공과 에어프랑스-KLM도 함께 참여했다.

아울러 조원태 한진그룹 회장은 웨스트젯의 이사로 선임됐다. 웨스트젯 이사회는 벤자민 스미스 에어프랑스-KLM 회장, 알렉스 크루즈 전 영국항공 회장 등 글로벌 항공 전문가들이 다수 참여하고 있다.

조 회장은 2019년부터 국제 항공산업을 이끄는 국제항공운송협회(IATA)의 최고 정책 심의 및 의결기구인 집행위원회(BOG) 위원을 맡으며 명실상부한 글로벌 항공업계의 핵심 리더로 활동하고 있다.

대한항공 관계자는 “이번 지분 인수로 2024년 330억달러 규모(세계 7위)의 항공시장이자, 2019년 이후 두 자릿 수 성장을 거듭해온 캐나다 항공시장의 입지 또한 한층 더 공고해질 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “대한항공은 아시아나항공과의 통합과 함께 글로벌 항공시장에서의 다양한 협력을 추진해 고객 선택권과 편의성을 넓혀 글로벌 항공사로의 입지를 공고히 다져나갈 계획”이라고 덧붙였다.