아크앤북·아름다운가게와 협업…‘책 순환’ 시도 단지 내 도서관에 신간 제공, 중고도서는 기부

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 최근 큐레이팅 서점 ‘아크앤북’, 비영리 공익법인 ‘아름다운가게’와 손잡고 힐스테이트 입주민을 위한 ‘순환의 서가’ 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다.

아파트 내 도서관은 ‘주택건설기준 등에 관한 규정’에 따라 500세대 이상 공동주택에 의무적으로 설치해야하지만, 사후관리에 대한 규정이 명확하지 않아 방치되는 사례가 많았다.

‘순환의 서가’는 분기별로 일부 도서를 신간으로 교체하고, 교체된 책은 기부를 통해 책 순환을 일으키는 것이 골자다.

신규 도서는 ‘아크앤북’과 협업해 일상, 주말, 스타일, 영감 등 주제에 맞춰 선별된 도서들이 분기마다 새롭게 제공된다. 신간 교체를 통해 발생하는 중고 도서는 ‘아름다운가게’를 통해 기부한다.

‘순환의 서가’는 지난 20일 입주를 시작한 힐스테이트 환호공원을 1호로 500세대 이상의 힐스테이트에 순차적으로 선보인다. 이 서비스가 확대 적용되면 향후에는 연간 2500여권의 도서가 정기적으로 기부될 것으로 예상된다.

현대건설 관계자는 “힐스테이트는 단순한 주거 공간을 넘어 입주민의 삶의 질을 높이는 다양한 콘텐츠 기반의 서비스를 확대하고 있다”며 “문화, 예술, 교육 등 다양한 영역을 주도하는 브랜드와의 협업을 통해 라이프스타일을 선도하는 힐스테이트만의 주거문화를 제시해 나가겠다”고 말했다.