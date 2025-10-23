GM·마그나, 위프로 등이 설립한 플랫폼 완성차 고객에 차량용 SW 공개, 공급 확대

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 GM, 마그나, 위프로 등이 설립한 업계 최초의 차량용 소프트웨어 오픈마켓 플랫폼 ‘에스디버스(SDVerse)’에 합류한다고 23일 밝혔다.

이번 에스디버스 합류로 글로벌 차량용 소프트웨어 생태계와의 파트너십을 확대하며 전장 사업 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다.

에스디버스는 완성차 업체(OEM)와 부품사, 소프트웨어 개발사들이 모두 참여하고 있어 자동차 업계의 소프트웨어 혁신을 가속화하는 허브 역할을 한다.

구매자는 에스디버스에서 원하는 소프트웨어만 추려 상세 비교할 수 있고, 해당 설루션의 판매 담당자와도 손쉽게 연락 가능하다.

판매자의 경우 글로벌 완성차 업체와 부품사들을 잠재 고객으로 둘 수 있으며 실제 구매 의사가 있는 고객들만 집중적으로 대응할 수 있어 효율적이다.

LG전자의 전장사업을 담당하고 있는 VS사업본부는 에스디버스에 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 위한 소프트웨어 설루션 ‘LG 알파웨어’ 등 다양한 모빌리티 설루션을 공개할 예정이다.

LG전자는 에스디버스에 참여하고 있는 글로벌 완성차 고객 및 협력사들과의 협업을 통해 갈수록 복잡해지는 차량용 소프트웨어의 통합∙호환성 문제를 해결하고 안정성 및 보안 향상, 운전자 경험 혁신 등 업계의 핵심 과제를 해결해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG전자는 차량용 웹(web)OS 콘텐츠 플랫폼(ACP) 등 인포테인먼트 영역뿐 아니라 운전자의 안전을 지키는 인캐빈 센싱, 다양한 데이터를 수집하기 위한 텔레매틱스 등 SDV 토탈 설루션을 앞세워 완성차 고객들의 핵심 파트너 역할을 하고 있다.

지난달 독일 뮌헨에서 열린 국제 모터쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’에 참가해 차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼의 콘텐츠 생태계 확장 전략을 소개하고, 차량을 사용자 경험 중심의 ‘바퀴 달린 생활 공간’으로 만들겠다는 미래 모빌리티 비전을 제시하기도 했다.

프라샨트 굴라티 에스디버스 최고경영자(CEO)는 “LG전자의 폭넓은 모빌리티 설루션은 에스디버스 생태계에 큰 가치를 더할 것”이라며 “완성차 업체 및 공급사들과 함께 SDV 시대를 앞당기는 데 핵심 역할을 하게 될 것”이라고 LG전자의 참여를 환영했다.

은석현 LG전자 VS사업본부장 부사장은 “LG전자는 다가오는 SDV 시대에 맞춰 검증된 차량용 소프트웨어 설루션을 제공해 고객사와 파트너사의 혁신 속도를 높이고 업계 전반의 경쟁력 강화를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.