정책 제안 보고서 ‘한국에서의 AI’ 공개 “오픈AI 협력해 인프라·AI 운용 역량 향상” “韓 정부와 스타게이트 협력…아태지역 첫 사례”

[헤럴드경제=권제인 기자] 오픈AI가 한국의 AI 경쟁력 강화를 위해 ‘투 트랙 전략’이 필요하다는 제안을 내놨다. 자체 파운데이션 모델을 개발하는 등 독립적 AI 생태계를 구축하는 한편, 오픈AI와 같은 글로벌 프런티어(선도) AI 개발사와도 전략적 협업을 병행해야 한다는 의미다.

오픈AI는 23일 정책 제안 보고서인 ‘한국에서의 AI : 오픈AI의 경제 청사진’을 공개하며 “한국은 현재 진행 중인 디지털 주권 강화 정책을 지속하는 것이 바람직하며, 동시에 글로벌 프런티어 개발사들과의 전략적 협업도 병행해야 한다”고 밝혔다.

오픈AI는 한국이 글로벌 프론티어 개발사와의 협력을 통해 AI 전환을 가속할 수 있다고 설명했다. 파운데이션 모델·인프라·그래픽처리장치(GPU) 공급을 포함해 독립적 AI 생태계 구축 노력을 지속하는 한편, 오픈AI와의 협력으로 최첨단 기술에 접근해야 한다는 주장이다.

오픈AI는 “글로벌 프런티어 개발사와의 협력을 통해 GPU 및 컴퓨팅 자원 부족 문제를 완화하고 인프라 설계와 에너지 최적화에 대한 글로벌 모범 사례를 습득할 수 있다”고 말했다. 이어 “프런티어 개발자들이 축적한 대규모의 안정적인 배포 역량을 활용하면 산업 전반에서 안전하고 효과적인 AI 도입을 가속화할 수 있다”며 “프런티어 AI 모델의 검증된 프레임워크를 도입하고, 선진적 데이터 관리 체계를 구축함으로써 AI의 책임성 및 공공 신뢰도 강화할 수 있다”고 덧붙였다.

지난 1일 오픈AI와 삼성전자, SK, 과학기술정보통신부가 함께 발표한 ‘스타게이트’ 협력 방안에 대해선 대표적인 글로벌 협력 사례라고 강조했다. 오픈AI는 앞서 삼성전자, SK하이닉스와 각각 디램(DRAM), 웨이퍼 공급 계약을 체결했고 양사 및 과기정통부와 함께 국내 AI 데이터센터 개발도 추진하기로 했다.

오픈AI는 “한국은 국가 단위로 초거대 AI 인프라 글로벌 프로젝트인 스타게이트에 참여하게 됐고, 이는 아시아·태평양 지역에서 나온 첫 사례”라며 “이 같은 글로벌 협력을 통해 한국은 오픈AI가 이끄는 대규모 생태계의 핵심 참여국으로 자리매김할 수 있다”고 평가했다.

한편, 글로벌 협력은 단기간에 높은 효과를 낼 수 있는 분야부터 단계적 접근이 필요하다고 설명했다. ▷중소기업(SME) ▷의료 ▷교육 등에서 실질적인 효과를 확인해 경제 전반에 AI가 확산하는 기반을 마련해야 한다는 의미다. 오픈AI는 단계적 접근이 기술·금융·정책 지원이 결합된 ‘AI 국가 패키지’로 발전할 수 있고, 한국 AI 생태계의 토대가 될 것으로 전망했다.

크리스 리헤인 오픈AI 글로벌대외협력최고책임자(CGAO)는 “새로운 지능의 시대에 진입한 지금, 한국은 반도체·디지털 인프라·인재·정부 지원 등 강점을 바탕으로 역사적 리더십을 발휘할 기회를 갖고 있다”며 “이러한 접근은 한국을 단순한 기술 수용국이 아닌, 글로벌 표준을 제시하고 신뢰받는 확장형 AI 시스템 제공자로 자리매김하게 할 것”이라고 말했다.