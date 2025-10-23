EV 드릴 랜스 전동화 AIP·사이버보안 인증 확보 한국선급과도 MOU…전기차 운송 안전규격 개발

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대글로비스가 선박 안전 기술 관련 국제 인증을 잇따라 확보하고, 전기차 해상운송 안전규격 공동 개발에 착수한다고 23일 밝혔다. 글로벌 전기차 물동량 확대와 해상 디지털 위협에 선제 대응해 해운 안전 경쟁력을 강화하기 위한 포석으로 풀이된다.

현대글로비스는 전날 부산 벡스코에서 열린 ‘코마린 2025’에서 한국선급(KR)으로부터 ▷전기차 화재 진압 장비 ‘EV 드릴 랜스’ 전동화 개념승인(AIP) ▷선박 사이버보안 관리시스템(CSMS) 등 2건의 국제 인증을 취득하고, 전기차 운송 안전규격 ‘EV 노테이션’ 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

EV 드릴 랜스는 전기차 화재 시 차량 하부 배터리팩에 직접 냉각수를 분사해 화재를 신속히 진압하는 장비다. 현대글로비스는 지난해 보유 자동차운반선(PCTC) 전 선대에 이 장비를 탑재했으며, 이번에는 원격 조작이 가능한 전동화 설계안으로 한국선급 개념승인을 확보했다.

개념승인은 국제 규정과 선급 기준 부합 여부를 초기 단계에서 검증하는 절차로, 회사는 장비의 기술적 안전성과 신뢰성을 공식 인정받게 됐다. 현대글로비스는 내년 상반기 시제품 제작과 현장 적용을 추진할 계획이다.

아울러 현대글로비스와 한국선급은 ‘전기차 화재 대응 역량 강화’ 업무협약(MOU)을 맺고, 자동차운반선의 화재 예방·조기 감지·신속 진압 체계를 포함하는 ‘EV 노테이션’ 기준을 공동 개발한다.

노테이션은 선박이 특정 안전·기술 요건을 충족했음을 나타내는 선급의 기술 표식으로, 회사는 향후 보유 중인 32척을 대상으로 순차 인증을 추진한다. 이를 통해 전기차 해상운송의 안전성과 신뢰도를 높이고, 해상보험 요율 안정화 등 실질적 운항 이점을 확보할 전망이다.

현대글로비스는 이번 벡스코에서 선박 운항 중 사이버 위협으로부터 제어시스템을 보호하는 ‘사이버보안 관리시스템(CSMS)’ 인증도 취득했다. 국제해사기구(IMO)가 연말부터 현존선에 대한 사이버보안 규정을 시행하는 가운데, 현대글로비스는 위험 식별·평가·대응·복구 등 핵심 항목의 관리체계를 선제 구축해 인증을 마쳤다. 현재 4척의 선박이 관련 부기부호를 부여받았으며, 내년 중 전 선대로 확대할 계획이다. 이번 인증과 협력에는 선박관리 자회사 지마린서비스가 참여해 기술 검증과 현장 적용의 완성도를 높였다.

현대글로비스 관계자는 “해상운송 위험 예방과 사이버보안 강화 등 주요 인증을 통해 기술력과 안전관리 역량을 국제적으로 검증받았다”며 “지속적인 기술혁신으로 글로벌 해운 안전 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.