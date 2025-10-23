최첨단 CCV 절연 설비 추가 도입 생산 능력 2배로 높여 “아프리카 전역에 수출 확대할 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] 대한전선이 아프리카 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 생산 역량을 확대했다.

대한전선은 지난 22일(현지시간) 남아프리카공화국의 생산법인인 ‘엠텍(M-TEC)’의 전력케이블 공장 확장 준공식을 개최했다고 23일 밝혔다.

대한전선은 남아공 지중 전력 시장의 90% 이상인 중저압(MV/LV) 케이블 수요 확대 대응을 위해, 생산 공장을 확장 건설했다. 최첨단 절연 설비인 CCV(현수식 연속 압출) 라인도 추가 도입했다. 이번 투자로 엠텍의 중저압 케이블 생산 능력은 2배 이상 늘었다.

준공식에는 레스터 바우어 남아공 통상산업경쟁부 에너지부문장을 비롯해 국영전력공사 에스콤, 파트너사 CIH 측의 관계자와 양동한 주남아공 한국 대사, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김준석 대한전선 부사장, 신영수 엠텍 법인장 등이 참석했다.

레스터 바우어 에너지부문장은 축사를 통해 “남아공은 정부 주도하에 전력 인프라 개선 및 신재생 에너지 확대를 추진하면서 중저압 케이블의 수요가 지속 증가하고 있다”며 “현지에서 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행해온 엠텍의 투자로, 남아공 내 전력망 고도화가 한층 가속화될 것으로 기대된다”고 말했다.

대한전선 관계자는 “엠텍은 이번 투자를 통해 확대되는 현지 수요에 적극 대응하는 동시에 아프리카 전역으로 수출을 확대할 방침”이라며 “앞으로도 전력케이블은 물론 전차선, 가공선 등 종합 전선 기업으로서의 경쟁력을 강화해 남아공의 전력망 안정화에 핵심적인 역할을 수행하겠다”고 전했다.

엠텍은 대한전선이 2000년에 아프리카 시장에 진출하기 위해 투자 및 설립한 남아공 합작법인이다. 중저압 케이블, 가공선, 전차선, 통신케이블 등 포트폴리오를 공급하며 현지 시장에서 신뢰를 쌓아왔다.