안동소주 스마트팩토리 사업 수주…식음료 AX 주류 산업 기술 경쟁력·성공 사례 높은 평가 전체 공정 과정 고도화로 최적 생산 현장 구현

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스는 ‘소주스토리’의 프리미엄 증류주 스마트팩토리 구축에 나선다고 23일 밝혔다.

소주스토리는 120여개 브랜드·500여종의 세계 와인을 국내에 독점 공급하는 나라셀라를 모기업으로 둔 농업회사법인이다.

나라셀라는 지난해부터 한국 전통식 증류 소주를 현대적으로 재해석한 프리미엄 증류주 개발·제조사업에 본격 진출했다. 지난 8월 경상북도 안동시에 ‘농업회사법인 소주스토리 안동소주 스마트팩토리’ 착공식을 개최한 바 있다.

CJ올리브네트웍스는 다양한 스마트팩토리 구축 경험에 기반한 식음료(F&B)·바이오 산업에 특화된 스마트 제조 물류 기술과 구축 노하우를 보유하고 있다고 자평했다. 이번 수주 역시 주류 산업에 대한 기술 경쟁력과 구축 사례 등을 높게 평가받았다고 CJ올리브네트웍스는 설명했다.

이어 CJ올리브네트웍스는 원료 입고부터 발효, 증류, 저장·숙성, 병입까지 전체 공정 과정을 고도화해 원료의 교차 오염을 방지하고, 효율적인 작업자 동선으로 최적의 생산현장을 구현한다고 설명했다.

아울러 ▷고객 맞춤형 스마트팩토리 설계 ▷최신 글로벌 인프라 설비 공급 ▷분야별 전문기업과의 협력 등으로 소주스토리만의 차별화된 공장을 내년 상반기까지 구축한다는 계획이다.

소주스토리는 CJ올리브네트웍스가 제공하는 첨단 기술과 스마트팩토리 인프라 등으로 데이터 기반의 생산성이 향상돼, 고품질의 제품을 균일하게 생산할 수 있는 환경을 구축할 것으로 기대하고 있다.

김현민 소주스토리 이사는 “CJ올리브네트웍스의 식음료 분야 스마트팩토리 경험과 기술력을 바탕으로 세계 수준의 K-증류주 생산 기반을 구축할 수 있을 것으로 기대한다”고 했다.

송원철 CJ올리브네트웍스 스마트물류·팩토리담당은 “이번 소주스토리 스마트팩토리 구축으로 전통 주류 제조 분야의 새로운 표준을 제시할 것”이라며 “CJ올리브네트웍스만의 기술력과 노하우로 소주스토리가 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, CJ올리브네트웍스는 이번 사업 수주를 계기로 식음료 산업 내 스마트팩토리 사업 영역을 지속해서 확장하겠단 방침이다. 그뿐만 아니라 고객사의 디지털 전환을 견인하는 AX(AI 전환) 선도 기업으로서 입지를 공고히 할 예정이다.