sLLM 효율·품질 향상…통신·금융 등 현장 적용 검증 “AI 연구, 글로벌 학문 검증…산업형 AI 경쟁력 강화”

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 기술 ‘익시젠(ixi-GEN)’ 관련 논문이 세계 최고 수준의 자연어처리(NLP) 학회인 ‘EMNLP 2025’에서 채택됐다고 23일 밝혔다.

‘EMNLP’는 국제언어학회(ACL) 산하에서 주관하는 세계 3대 자연어처리 학회 중 하나다. 글로벌 빅테크 기업과 주요 연구기관의 최신 AI 연구 성과를 엄격하게 심사해 평가하는 곳이다.

LG유플러스가 제출한 논문은 ‘익시젠: 도메인 특화 학습을 통한 산업 특화 소형 언어모델 고도화’다. 이를 통해 LG유플러스는 소형 언어모델(sLLM)의 효율과 품질을 동시에 높이는 새로운 접근법을 제안했다. 산업 데이터를 지속적으로 학습하면서도, 범용 언어 능력을 유지할 수 있는 ‘도메인 특화 학습(DACP)’ 기법을 통해서다.

구체적으로 LG유플러스는 DACP를 통해 산업 데이터와 일반 데이터를 균형 있게 학습하는 방법을 고안했다. 실제 적용 결과, 통신·금융 분야에서 기존 모델 대비 성능을 크게 향상됐다. 초거대 AI 모델이 아니더라도 소형 모델로 실제 산업 환경에서 즉시 활용 가능한 품질을 확보할 수 있음을 입증했다.

기존 sLLM 모델은 특정 산업 환경에 맞게 학습할 경우 일반 언어에 대한 이해력은 떨어졌다. 또 범용 성능을 유지할 경우 산업 적합도가 낮아진다는 한계가 있었다.

LG유플러스는 해당 연구가 학문적으로 뿐만 아니라 산업적으로도 높은 완성도를 인정받았다는 점에서 의미가 있다고 자평했다.

이를 통해 초거대 모델을 직접 운영하기 어려운 기업들도 DACP 기반의 소형 모델을 활용 시, 비용과 인프라 부담 없이 산업 맞춤형 AI 서비스를 구현할 수 있을 것으로 예상된다. 특히 데이터가 방대하고 보안이 중요한 통신, 금융, 교육, 제조 등 다양한 산업에서 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 LG유플러스는 자체 개발한 sLLM인 ‘익시젠’의 성능을 고도화하고 검증하기 위해 노력해 왔다.

실제로 익시젠은 특화 sLLM 개발 등 다양한 측면에서 활용도를 높여가고 있다. 지난 3월에는 모바일 월드 콩그레스(MWC)2025 기간 중 진행된 ‘레드팀챌린지’에 참여해 익시젠의 신뢰성을 검증받기도 했다. 향후 LG유플러스는 익시젠 고도화를 위한 다양한 기술을 연구할 방침이다.

한영섭 LG유플러스 AI테크랩장은 “이번 논문 채택은 LG유플러스의 산업형 AI 기술이 세계적으로 검증을 받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 산업 현장의 문제를 해결하는 실용적인 AI 연구를 통해 한국형 AI의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.