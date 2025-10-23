경남 창원 한국재료연구원에 센터 개소 니켈∙티타늄 등 핵심 소재 국산화 추진

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화에어로스페이스가 한국재료연구원과 함께 ‘한화재료공동연구센터’를 설립하고 해외 의존도가 높았던 항공엔진 핵심 소재의 국산화에 본격 착수한다.

한화에어로스페이스는 지난 22일 경남 창원에 위치한 재료연 본원에서 개소식을 열었다고 23일 밝혔다. 이날 행사에는 윤삼손 한화에어로스페이스 항공사업부 최고기술책임자(CTO), 최철진 재료연 원장 등 항공엔진 산업 분야의 산학연 관계자 100여명이 참석했다.

한화에어로스페이스와 재료연은 해외 의존도가 높은 항공엔진 핵심 소재인 니켈∙티타늄 합금의 주·단조, 열차폐 코팅 공정 등 고도화된 기술을 첨단항공엔진 등 유∙무인기 엔진에 적용할 계획이다. 이를 위해 항공엔진 소재 개발에 필수적인 초고온 환경시험 등 재료연의 첨단 시험 인프라를 공동으로 활용한다.

양측은 이번 연구센터 출범을 통해 ‘연구개발-시험평가-양산’으로 이어지는 통합형 소재 연구개발(R&D) 플랫폼을 구축, 국가 차원의 항공엔진 소재 기술주권 확보를 가속화할 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “한화가 보유하고 있는 소재∙설계∙공정 등 항공엔진 체계종합역량을 바탕으로 산학연 협력을 통해 첨단항공엔진 개발 등 대한민국 독자 항공엔진 개발 역량 확보에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 한화에어로스페이스와 재료연은 지난해 10월 항공엔진 소재 연구개발을 위한 양해각서(MOU) 및 초내열합금 소재기술 이전 협약을 체결했다. 올해 2월에도 기술교류회를 진행하는 등 항공엔 소재 개발을 위한 협력을 이어오고 있다.