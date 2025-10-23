여행 상품 최대 43% 할인 나서

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어서울이 요나고, 다카마쓰 등의 소도시 여행과 같이 개별 여행자의 취향과 관심사에 따라 여행을 계획하는 ‘취향 중심 여행’ 트렌드에 발맞춰 새로운 여행 스타일을 제안한다.

에어서울은 한진관광의 테마 여행 큐레이션 플랫폼 ‘여담’과 함께 개인 맞춤형 여행 경험을 제안하는 제휴 프로모션을 시작했다고 23일 밝혔다.

‘여담’은 로컬·체험·문화·예술·축제·미식·쇼핑·휴양 등 다양한 테마의 여행 상품을 큐레이션해 제공하는 플랫폼으로, 개별 여행자들이 자신의 스타일에 맞는 여행을 손쉽게 구성할 수 있도록 돕는다.

이번 제휴를 통해 에어서울 고객은 괌, 베트남, 일본 등 주요 인기 노선의 항공권을 특별 할인 운임으로 구매할 수 있으며, ‘여담’에서 제공하는 투어, 액티비티, 패키지 등의 여행 상품을 최대 43% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

다양한 취향을 만족시키는 세분화된 구성과 합리적인 경비로 나만의 여행을 준비할 수 있는 해당 프로모션은 오는 11월 30일까지 진행되며, 항공권 탑승 기간은 내년 3월 28일까지다.

에어서울 관계자는 “각자의 취향에 따라 여행을 설계하고 싶은 고객들이 이번 프로모션을 통해 보다 개성 있고 깊이 있는 여행을 즐기시길 바란다”라고 말했다.