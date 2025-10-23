22일 판교 본사에서 강연 진행 모빌리티 트렌드, 중국 전기차 주제로

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 글로벌 하이테크 모빌리티 기업으로의 도약을 위한 임직원 전문성 제고 프로그램 ‘모빌리티 인스퍼레이션 데이(Mobility Inspiration Day)’ 시즌1을 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

‘모빌리티 인스퍼레이션 데이’는 조현범 회장이 그동안 강조해 온 ‘하이테크(High-Tech)’와 ‘프로액티브 컬처(Proactive Culture)’ 마인드셋을 임직원들이 체득할 수 있도록 구성한 사내 특강 시리즈다.

시즌1은 지난 8월부터 10월까지 판교 본사 ‘테크노플렉스(Technoplex)’에서 총 3회에 걸쳐 진행했으며, 모빌리티 산업의 주요 이슈를 다루는 업계 전문가들이 강연자로 참여했다.

첫 강연에서는 자동차 전문 저널리스트 장진택 미디어오토 대표가 ‘전기차·자율주행 시대에 필요한 준비’를, 9월 특강에서는 포니링크 차두원 사장이 ‘모빌리티 전환 대응 전략’을 주제로 발표했다.

지난 22일 열린 마지막 강연에서는 이호종 한국타이어테크놀로지㈜ 모빌리티 솔루션 프로젝트 리더가 ‘모빌리티 혁신을 이끄는 스마트 타이어’를 주제로 강연했다. 이호종 리더는 ▷스마트 타이어 기술 ▷스마트 타이어 비즈니스 모델 ▷모빌리티 솔루션으로서의 활용 가능성 등 세 가지 축을 중심으로 실제 현업에 적용 가능한 인사이트를 공유했다.

한국앤컴퍼니그룹은 올해 초 한온시스템을 편입해 타이어·배터리·열관리로 구성된 ‘미래 성장 포트폴리오’를 완성했으며, 이를 기반으로 모빌리티 전 영역에서 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

이와 함께, 그룹은 “임직원 성장이 회사 경쟁력”이라는 조현범 회장의 경영 철학을 바탕으로 사내 인재 육성을 지속 추진하고 있다. 올해 총 8개의 모빌리티 교육과정을 운영하며 임직원 전문성 강화를 지원했고, 하반기에는 이번 특강 시리즈를 통해 모빌리티 트렌드와 기술동향에 대한 인사이트를 제공했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “이번 특강 시리즈는 임직원이 모빌리티 산업의 흐름을 이해하고 ‘미래 모빌리티 리더’로 성장할 수 있도록 기획했다”며 “프로그램을 통해 구성원들의 역량을 높여 글로벌 하이테크 모빌리티 그룹으로서 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다”고 전했다.