27~31일, 스페인 발렌시아에서 진행 ‘GEN3 에보 아이온 레이스’ 완벽 지원 ‘포뮬러 E 우먼스 테스트’·‘걸스 온 트랙’ 도

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(ABB FIA Formula E World Championship, 이하 포뮬러 E)’ 시즌 12 개막 전 공식 프리시즌(Pre-Season) 테스트에 돌입한다.

이번 프리시즌 테스트는 오는 10월 27일부터 31일(현지시간)까지 스페인 발렌시아(Valencia) 소재 ‘리카르도 토르모 서킷(Circuit Ricardo Tormo)’에서 진행된다.

프리시즌 테스트에 참가하는 10개팀 총 20명의 드라이버는 한국타이어의 포뮬러 E 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘GEN3 에보 아이온 레이스(GEN3 Evo iON Race)’가 장착된 ‘GEN3 에보(GEN3 Evo)’에 탑승해 실제 경기 조건과 유사한 환경에서 트랙을 돌며, 차량 상태와 타이어 퍼포먼스를 점검하고 정교한 주행 데이터를 수집할 예정이다.

한국타이어는 테스트 기간 동안 ‘GEN3 에보 아이온 레이스’의 압도적인 레이싱 퍼포먼스로 참가 드라이버들의 담금질을 완벽하게 지원한다. 해당 전기차 레이싱 타이어는 국제자동차연맹(FIA)과의 긴밀한 협력으로 탄생했으며, 최고 시속 322km, 제로백 1.86초의 포뮬러 E 3세대 머신과 매 경기마다 완벽한 호흡을 자랑하며 시즌 11 대회 흥행을 견인해왔다.

특히, ‘DS 펜스케 포뮬러 E 팀(DS Penske Formula E Team)’ 소속 ‘막시밀리안 귄터(Maximilian Günther)’ 선수는 “한국타이어 ‘아이온’ 덕분에 지난 시즌 10 도쿄 E-PRIX와 시즌 11 제다 E-PRIX에서 우승을 거둘 수 있었으며, ’GEN3 에보 아이온 레이스’의 탁월한 접지력과 정교한 핸들링 성능은 극한 레이스에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있는 원동력이 되었다”라고 극찬했다. 이어 “시즌 12에서도 한국타이어와 함께 또 한 번의 우승에 도전할 것”이라며 포부를 밝히기도 했다.

한국타이어는 포뮬러 E와 시즌 12 기간 모터스포츠 분야 여성 참여 기회를 확대하는 프로그램도 함께 진행한다. 지난해부터 운영 중인 ‘포뮬러 E 우먼스 테스트(Formula E Women’s Test)’를 통해 대회 전 기간 10개팀 소속 최대 20명의 여성 드라이버가 현역 포뮬러 E 선수와 동일한 차량으로 직접 주행하는 시간을 갖게 된다.

이와 함께, ‘걸스 온 트랙(Girls on Track)’에서는 대회 개최국 현지 여성 청소년 100여 명을 대상으로 강연, 교육, 워크샵 등 모터스포츠를 경험할 수 있는 다채로운 기회를 제공해 미래 모터스포츠 인재로의 성장을 독려한다는 계획이다.

한국타이어는 이번 프리시즌 테스트에서 수집한 방대한 주행 데이터를 ‘GEN3 에보 아이온 레이스’의 기술력 향상에 활용하며 시즌 12에서도 좋은 활약을 이어나갈 방침이다.

한편, 포뮬러 E 시즌 12는 오는 12월 6일(현지시간) 브라질 상파울루(São Paulo)에서 개최되는 개막전을 시작으로 2026년 8월 영국 런던(London) 최종전까지 전 세계 10개국, 11개 도시에서 총 17라운드에 달하는 대장정에 돌입하게 된다.