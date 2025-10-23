여가, 문화, 참여와 자치, 꿈과 진로 등 4가지 청소년 생활밀착주제 집중토론 금천구 학생회 청소년, 청소년시설 내 대표학생모임 ‘금천유니브’ 함께 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 25일 오후 1시 금천구청사 12층 대강당에서 2025 금천구 청소년 정책토론회 ‘N개의 공론장’을 개최한다.

이번 공론장은 금천구 청소년들이 지역사회 구성원으로서 느끼는 문제의식과 아이디어를 공유하는 자리다. 특히 올해는 2025 금천구 청소년 활동 요구조사 결과를 기반으로 △여가 △문화 △참여와 자치 △꿈과 진로 등 4가지 주제를 논의하기로 했다. 관련 정책에 대해 그룹별로 집중토론을 해나갈 예정이다.

이번 공론장은 금천구 관내 각 학교를 대표하는 학생회 청소년과 금천구 청소년시설 내 대표학생 모임 ‘금천유니브’가 함께한다.

지역 청소년의 일원으로 주제별 문제에 대해 논의하며 해결책을 모색할 예정이다. 정책 당사자로서 목소리를 더하며, 금천구 청소년 정책의 방향을 함께 만들어가려는 시도다.

물론 청소년 정책에 관심있는 관내 중·고등학생 누구나 참여할 수 있다. 2025 금천구 청소년 정책토론회 ‘N개의 공론장’에 참여하는 방법은 포스터 속 정보무늬(QR코드) 및 신청링크를 통해 신청하면 된다.

금천구는 공론장이 끝난 후 제안된 의견들이 2026년 청소년정책에 공식적으로 반영될 수 있도록 적극 지원할 예정이라고 덧붙였다.

유성훈 금천구청장은 “이번 공론장이 청소년들의 생생한 목소리를 직접 듣고 함께 해결책을 모색하는 의미 있는 소통의 장이 되기를 바란다”며 “이를 통해 지역 청소년들의 제안이 실현되어 청소년 정책 참여 기회가 확대될 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.