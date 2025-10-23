중앙위원회 비서·1부부장·미사일총국장 참관 “전쟁억제력을 계속 고도화…자체방위 강화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한이 탄도미사일 발사와 관련해 “새로운 무기체계의 시험은 잠재적인 적수들에 대한 전략적억제의 지속성과 효과성을 제고해나가기 위한 국방력발전계획사업의 일환”이라고 했다고 조선중앙통신이 23일 밝혔다.

조선중앙통신은 이날 “조선민주주의인민공화국 미사일총국이 22일 중요무기체계의 시험을 성공적으로 진행했다”고 전했다.

이날 시험 발사엔 조선노동당 중앙위원회 박정천 비서와 조선노동당 중앙위원회 김정식 제1부부장, 조선민주주의인민공화국 장창하 미사일총국장이 시험을 참관했다.

박 비서는 “새로운 무기체계의 첨단성은 우리의 자위적국방기술력의 부단한 갱신에 대한 뚜렷한 입증으로 된다”며 “우리의 활동은 명백히 전쟁억제력을 계속 고도화해나가자는 데 있으며, 그 목적은 자체방위를 강화하기 위한 것”이라고 강조했다.

조선중앙통신은 이어 “(박 비서가) 당중앙군사위원회 위임에 따라 새로운 전략적가치를 가지는 무기체계개발에서 급진적인 성과를 이룩하고있는 국방과학연구집단을 높이 평가했다”고 전했다.

그러면서 “평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 2개의 극초음속비행체는 함경북도 어랑군 궤상봉등판의 목표점을 강타했다”고 했다.