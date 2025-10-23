“美자동차 회사 회장들 내게 감사” “관세 없었으면 힘든 싸움 했을 것” “관세 있으면 강한 나라 될 수 있어” “관세 덕에 축사 농가도 잘 나가”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 수입 중·대형 트럭에 대한 관세를 매기자 미국 자동차 회사들이 자신에게 감사 인사를 건넸다며 자신의 관세 정책이 제 역할을 하고 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “메리 바라 제너럴모터스(GM) 회장과 빌 포드 포드 회장이 방금 나에게 전화해 내가 중·대형 트럭에 관세를 부과하는 것에 감사 인사를 했다”고 밝혔다.

이어 “그들의 회사 주가는 폭등했다”며 “그들은 ‘관세가 없었다면 미국의 트럭 및 자동차 제조사들은 아주 힘들고 긴 싸움을 해야 했을 것’이라고 말했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 “나는 그들에게 ‘아주 간단하다. 이것은 국가 안보 문제다. 관세가 있으면 우리는 강해지고, 강력한 국가가 된다. 관세가 없으면 정반대가 된다’고 말했다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 11월 1일부터 미국으로 수입되는 중·대형 트럭과 그 부품에 25% 관세를 부과하라고 지시하는 포고문에 지난 17일 서명했다.

그는 또 “내가 사랑하는 축산 농가들은 그들이 수십 년 만에 처음으로 호황을 맞은 유일한 이유가 브라질산 소고기에 50% 관세를 부과하는 등 내가 미국으로 들어오는 소고기에 관세를 매겼기 때문임을 이해하지 못한다”고 주장했다.

그러면서 “내가 아니었다면 그들은 끔찍하게도 지난 20년간 그래왔던 것처럼 오늘도 똑같이 하고 있을 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “만약 그들이 이것을 이해한다면 좋겠지만, 그들은 또한 가격을 낮춰야 한다”며 “왜냐하면 소비자는 내 판단에서 매우 중요한 요소이기 때문”이라고 말했다.

이어 “다른 모든 것에 더해 다른 나라에 대한 관세 부과가 우리 축산 농가들을 살렸다”고 적었다.