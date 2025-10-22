남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램으로 방문객 호응도 ↑

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)는 지난 18일부터 21일까지 4일간 곤지암도자공원 일원에서 열린 ‘2025 대한민국 산림박람회’가 관람객 20여만명이 방문한 가운데 성황리에 마무리됐다고 22일 밝혔다.

이번 박람회는 ‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’이라는 주제로 열려 산림의 공익적 가치와 지속가능한 녹색 미래의 중요성을 시민과 함께 공유하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

지속가능한 탄소중립도시를 지향하는 광주시를 비롯해 전국 지자체와 산림 관련 기관·단체, 기업 등이 참여했으며, 다양한 전시·체험 프로그램과 우수 임산물 전시를 통해 산림산업의 발전 방향을 제시했다.

행사장에는 산림정책관, 산림기업관, 임산물 판매장 등 150여개의 부스가 운영됐으며, 산불피해목 전시, 목공체험, 숲속 버스킹 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 펼쳐져 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

특히, 행사 기간 동안 ▷광주시 북페스티벌 ▷보건소 건강걷기 행사 ▷오르빛워터파고다 ▷숲해설사 경진대회 등 10여개의 연계행사가 함께 진행돼 시민들에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 제공했다.

시는 이번 박람회를 통해 산림의 공익적 가치와 탄소중립의 필요성을 시민과 함께 되새기며, 산림자원의 보전과 활용을 위한 공감대를 형성하는 계기가 됐다고 밝혔다.

방세환 시장은 “산림박람회에 참여해 주신 시민과 관람객들께 감사드린다”며 “이번 박람회의 성공적 개최를 계기로 광주시 산림자원의 정책적 활용을 강화해 친환경 도시 브랜드를 확립하고, 시민이 체감할 수 있는 산림정책 성과를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.