연내 강남권 ‘랜드마크’ 줄줄이 분양 10·15 대책 따라 2억만 대출 가능 30억 현금 있어야…현금부자만 가능

해외여행도 안 가고 검소하게 생활하며 근로소득을 열심히 모았다. 하지만 이번 규제로 인해 꿈이 산산조각 났다. 정말 기다리던 레미안 트리니원이었는데…현금 부자들의 잔치가 됐다. 부동산스터디 中

[헤럴드경제=홍승희 기자] 올해 강남권의 대단지 분양이 줄줄이 예정된 가운데 정부의 ‘10·15 부동산 규제’로 청약 수요자들의 낙담이 이어지고 있다. 서울에선 지난달 59㎡(이하 전용면적) 평균 분양가(민간아파트 기준)도 12억원을 넘어선 가운데, ‘국민평형’으로 불리는 84㎡를 분양받으려면 주택담보대출 한도가 4억원을 넘기기 어려울 것으로 예상되기 때문이다. 정부는 15일 대책을 통해 15억원 이하 주택의 주담대 한도를 6억원, 15~25억원 주택의 주담대 한도를 4억원, 25억원을 넘긴 주택의 경우 2억원으로 대출 문을 좁혔다. 이에 사실상 강남권 신축의 경우 2억원을 넘겨 대출 받기 어려울 전망이다. 시장에선 대출을 제한한 이번 정책이 ‘청약 사다리’ 마저 끊었다고 평가하고 있다.

래미안 트리니원·오티에르 반포 강남권 청약 ‘줄줄’…84㎡에 현금 27억원 필요

22일 분양 업계에 따르면 연내에는 강남구 삼성동의 래미안 트리니원, 서초구 서초동의 아크로 드 서초, 반포동의 오티에르 반포, 방배동의 방배포레스트자이 등 주요 강남권 단지가 분양을 앞두고 있다. 아크로 더 서초는 지난 17일에 입주자 모집공고가 나왔고, 래미안 트리니원은 31일 분양 일정에 돌입할 예정이다.

특히 이들 단지는 1000가구 이상의 대단지 물량이라는 점에서 연초부터 많은 대기 수요가 몰렸다. 래미안 트리니원은 2091가구(일반분양 506가구), 방배포레스트자이는 2217가구(일반 547가구), 아크로 더 서초는 1161가구(일반 56가구)를 갖춰 각 지역의 ‘랜드마크’ 분양이 될 예정이다.

하지만 최근 정부가 ‘10·15 부동산 대책’을 통해 서울 전역과 경기도 과천시와 분당 등 12개 지역을 규제지역으로 지정하면서, 수요자들의 자금 조달에 빨간불이 켜졌다. 정부는 앞서 15억 이하 주택에 대해선 6억원, 15억원 초과~25억원 이하 주택은 4억원, 25억원 초과 주택에 대해선 2억원까지로 주택담보대출(주담대) 한도를 제한했다. 이에 분양 시에도 중도금을 제외한 잔금을 낼 때 같은 규제를 적용받게 된다.

수십억 원의 현금이 없이는 분양을 받을 수 없는 상황에 이른 것이다. 대표적으로 래미안 트리니원의 경우 지난 달 분양가심사위원회를 통해 평(3.3㎡)당 8484만원으로 분양가를 확정했다. 59㎡(이하 전용면적)은 21억2100만원, 84㎡는 28억8456만원의 분양가가 예상된다. 대출규제에 따르면 59㎡는 15억원, 84㎡는 27억원 이상의 현금 없이 분양받을 수 없는 셈이다. 특히 은행권 대출의 경우 분양가가 아닌 감정평가액(통상 분양가의 80%)을 기준으로 이뤄지기 때문에, 더 많은 현금이 필요하다는 게 전문가들의 지적이다.

총 87가구를 일반분양할 예정인 오티에르 반포도 마찬가지다. 통상 분양가는 시세의 80% 수준인 것을 고려하면 오티에르 반포의 평당 분양가는 8500만원 수준으로 예상된다. 이럴 경우 59㎡는 21억2500만원, 84㎡는 28억9000만원에 나올 예정이다. 27억원의 현금 없이는 국민평형을 입주할 수 없는 상황이다.

꼭 강남이 아니어도 십수억 원의 현금이 필요한 건 매한가지다. 힐스테이트 이수역센트럴의 경우 평당 분양가가 6002만원으로 확정됐다. 44~84㎡의 중소형 170세대가 일반분양 시장에 풀릴 예정이라 관심도가 높지만 이 역시 기존 주택 보유자나 현금부자가 아니면 청약이 어려워질 전망이다. 59㎡를 분양받기 위해선 약 13억원의 현금이, 84㎡는 17억5000만원이 필요하기 때문이다.

최대 12억원대까지 대출 가능했던 청담르엘…지금은 현금부자만 가능

이미 6·27 규제로 접근이 어뤄여진 청약시장이 아예 현금부자의 전유물로 탈바꿈하는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다.

일례로 지난해 84㎡ 분양가가 25억4570만원이었던 청담르엘의 경우 분양 당시까지만 해도 총부채원리금상환비율(DSR) 40%·주택담보비율(LTV) 50% 한도 내에서 제약 없이 대출을 받을 수 있었다. 연 소득만 허락한다면 최대 12억7285만원(분양가 단순계산)까지 대출이 가능했던 셈이다. 하지만 규제로 인해 규제지역 LTV 한도가 줄고 아예 대출 가능한 금액을 제한해 버리면서 23억원 이상의 현금 보유자만 청약이 가능해졌다.

한 직장인은 부동산 커뮤니티를 통해 “상급지 래미안 트리니원의 청약을 위해 생애 첫 주택담보대출 6억원, 공제회 대출 8000만원, 그리고 전세보증금과 보유 현금을 모두 합치는 등 자금 마련을 계획해 왔었다”며 “규제로 인해 첫 ‘내 집 마련’의 꿈이 산산조각 나버렸다”고 호소했다.