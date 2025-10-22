정비요금·과잉진료·장거리 이동 ‘삼중고’ 보험료 인하 4년째…손해율 악화 불가피

[헤럴드경제=서지연 기자] 국내 주요 손해보험사의 자동차보험 손해율이 9월 들어 94%를 넘어서며 최근 6년 새 가장 높은 수준을 기록했다. 보험료 인하와 원가 상승, 사고 건수 증가가 맞물리며 손해율이 급등했다는 분석이다.

업계는 향후 원가 상승세가 지속될 경우 자동차보험 사업의 수익성이 한층 더 악화될 수 있다고 우려하고 있다.

22일 보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 4개사의 9월 자동차보험 손해율은 평균 94.1%로, 지난해 같은 달보다 7.8%포인트 상승했다. 대형 4개사 기준 월 손해율이 94%대를 기록한 것은 관련 통계가 집계된 2020년 이후 처음이다.

업계 관계자는 “4년 연속 진행된 보험료 인하 조치에 더해 정비요금, 부품비 등 원가 상승과 경상환자 과잉진료, 사고 건수 증가가 복합적으로 영향을 미쳤다”며 “특히 올해는 추석 전 벌초·귀성 등 장거리 이동 수요가 9월에 집중되면서 손해율이 높았다”고 설명했다.

올해 1~9월 누적 손해율은 85.4%로, 전년 동기 대비 4.3%포인트 상승했다. 업계는 자동차보험의 손익분기점이 손해율 80% 수준이라는 점을 감안하면 수익성이 빠르게 악화되고 있다고 보고 있다.

업계는 10월에도 손해율이 높은 수준을 이어갈 것으로 예측했다. 가을 행락철을 맞아 교통량이 증가하는 데다 정비요금과 물가 상승 압력이 지속되고 있기 때문이다.

이 관계자는 “특히 최근 차량 전장화·전동화로 인해 센서, 전자부품 교체 비용이 과거보다 훨씬 높아졌다”며 “단순 접촉사고라도 수리비가 수백만원에 달하는 경우가 많아졌다”고 설명했다.

보험업계는 단기적으로 손해율이 개선되기 어려울 것으로 내다보고 있다. 내년 보험료 조정 여부가 향후 수익성 회복의 분수령이 될 것으로 전망된다.

보험연구원 관계자는 “자동차보험은 손보사의 전체 원수보험료 중 40% 이상을 차지하는 핵심 포트폴리오”라며 “지속적인 원가 상승 환경 속에서 보험료 조정 없이 수익성을 방어하기는 쉽지 않다”고 말했다.