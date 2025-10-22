[헤럴드경제=박혜림 기자] 국가대표 인공지능(AI) 기업 NC AI가 패션업계 AX에 나섰다.

NC AI는 형지그룹과 전날 삼성동 한국패션협회에서 ‘AX 및 바르코 도입’ 협약식을 맺고, AI 기반 경영혁신 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 패션 전문 AI 솔루션인 ‘바르코 아트 패션’을 활용해 전통 패션기업의 AI 중심 경영체제 구축을 목표로 한다.

형지그룹은 협약을 통해 NC AI의 바르코 솔루션을 단계적으로 도입, 3개월 내 기획, 영업, 유통, 고객서비스 등 핵심 조직에 우선 적용할 예정이다. 형지그룹은 크로커다일레이디로 유명한 모회사 패션그룹형지를 비롯 형지엘리트, 형지글로벌, 형지I&C 등 상장사와 형지에스콰이아, 형지아트몰링 등 계열사를 거느린 국내 대표 종합패션기업이다.

양사는 전사적 AI 경영전환을 목표로 데이터 통합, 업무자동화, 고객경험 혁신을 위한 실행체계를 구축한다. 형지도 AI 기반 업무문화 정착을 위한 사내 교육과 조직문화 혁신을 병행할 계획이다.

협약식에 참석한 이준수 NC AI CPO는 “국내 대표 종합패션그룹인 형지와 이번 협약을 맺게 돼 무척 기쁘다”며 “이번 협약을 통해 패션업계의 AI 혁신을 선도하고 글로벌 경쟁력 확보에 기여하겠다”고 말했다.

형지그룹 최준호 부회장은 “AI는 더 이상 선택이 아닌 생존의 언어”라며 “AI를 통해 가치와 효율을 동시에 높이는 지속가능한 패션경영 혁신을 선도하기 위해 NC AI와 손을 맞잡았다”고 말했다.

한편 바르코 아트 패션은 NC AI의 패션업계 특화 AI 솔루션이다. 패션 디자이너와 마케터를 위한 AI 이미지 생성 도구로, 제품 디자인 시안부터 모델 착장 컷, SNS 마케팅용 비주얼까지 다양한 패션 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있도록 지원한다.

특히 패션 전용 베이스 모델로 업계 용어를 완전히 학습했으며, 프롬프트 입력만으로 디자이너가 원하는 디자인을 구현할 수 있다. 또 디자인 원단 변경과 합성, 2D 디자인의 3D 변환 등 다양한 기능을 제공한다. 브랜드 맞춤형 가상 모델 피팅과 배경 합성까지 가능해 시제품 제작 없이도 미리 결과물을 확인할 수 있는 혁신적 기능을 갖췄다.

NC AI는 이미 MLB와 디스커버리 익스페디션으로 유명한 에프앤에프(F&F), 신세계인터내셔널 등 국내 유수의 패션회사에 바르코 아트 패션을 제공 중이다. 현재는 국내 주요 패션 기업 10여 곳과 계약 검토를 진행하고 있다.