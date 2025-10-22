팰리서캐피탈 “LG화학, 국내 대기업 가운데 가장 저평가”

[헤럴드경제=신주희 기자] LG화학 주가가 22일 장 초반 신고가를 기록했다. 영국의 한 헤지펀드가 국내 대기업 가운데 주가가 저평가됐다는 소식에 주가가 급등한 것으로 보인다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 9분 현재 LG화학은 전 거래일 대비 10.26% 오른 38만1500원에 거래 되고 있다. 개장 직후 10.40% 오른 38만2000원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

이는 헤지펀드 팰리서캐피탈이 “LG화학 주식이 국내 대기업 가운데 가장 저조한 수준인 순자산가치(NAV) 대비 74% 할인된 주가에 거래되고 있으며, 69조원(483억달러) 규모의 가치 격차가 존재한다”며 주가가 저평가됐다고 밝힌데 따른 것으로 풀이된다.

팰리서캐피탈은 LG화학에 대해 국내 시가총액 3위 기업인 LG에너지솔루션 지분 79%의 가치가 모회사 시가총액의 3배에 해당하지만 이를 정당하게 평가받지 못하고 있다고 지적했다.

팰리서캐피탈은 LG화학에 대해 ▷이사회 구성을 개선하고 주주 이익에 부합하도록 경영진 보상 제도를 개편 ▷수익률을 지향하는 강력한 자본 배분 체계를 시행 ▷회사가 보유한 상당량 LG엔솔 지분을 현물 대가로 활용해 가치 증진 효과가 우수한 자사주 매입을 실시 ▷기한을 두지 않는 장기적인 디스카운트 관리 프로그램을 시행 등을 제시했다.

영국에 본사를 둔 팰리서캐피탈은 행동주의 펀드 엘리엇의 홍콩 사무소를 이끌며 한국 투자를 담당했던 제임스 스미스 최고투자책임자(CIO)가 설립한 헤지펀드다.

제임스 스미스 CIO는 “LG화학은 한국을 대표하는 기업으로서 정부의 기업 및 경제 개혁 그리고 이재명 대통령의 ‘코스피 5000’ 비전을 뒷받침하는 막중한 책임을 이행할 수 있는 절호의 기회를 맞이한 것으로 판단한다”고 말했다.