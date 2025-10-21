[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스에 부과한 39％ 상호관세 영향으로 스위스 시계의 미국 수출이 반토막 났다고 블룸버그통신이 21일(현지시간) 보도했다.

스위스시계산업협회에 따르면 지난달 미국 수출액은 1억5770만 스위스프랑(2840억원)으로 작년 9월에 비해 55.6％ 급감했다.

스위스 시계의 미국 수출은 트럼프 대통령이 상호 관세를 부과한 8월에도 전년 같은 기간보다 23.9％ 줄었다. 미국을 제외하면 영국(15.2％), 홍콩(20.6％), 중국(17.8％) 등 다른 지역 수출이 큰 폭으로 늘어 지난달 전체 수출액은 3.1％ 감소하는 데 그쳤다.

미국은 유럽연합(EU)에 이어 스위스의 두 번째 수출 시장이다. 그러나 트럼프 대통령의 관세정책에 따라 대미 수출이 롤러코스터를 타고 있다.

스위스 관세·국경안보청(BAZG)에 따르면 지난달 미국 수출액은 한 달 전보다 22.1％ 줄었다가 9월에는 42.8％ 급증했다.

이는 상호관세에서 일단 제외된 의약품에 트럼프 대통령이 품목관세 부과를 예고하자 선주문이 몰린 탓으로 로이터통신은 해석했다.

트럼프 대통령은 당초 이달 1일부터 수입 의약품에 100％ 관세를 물린다고 했다가 제약업체들과 협상을 이유로 연기했다. 다만 노바티스와 로슈 등 스위스 대형 제약사들은 미국에 생산시설을 이미 가동 중이거나 새로 계획 중이어서 관세 폭탄을 피해 갈 것으로 외신들은 보고 있다.

스위스는 지난 8월초 39％ 관세를 부과받은 이후 미국 정부와 계속 협상을 시도하고 있으나 두 달 넘게 별다른 성과는 없다.

카린 켈러주터 스위스 대통령은 관세율 통보 직전 트럼프 대통령과 통화에서 협상에 실패해 ‘외교 참사’라는 비판을 받았다. 이후 기 파르믈랭 경제장관에게 관세협상을 일임했다.