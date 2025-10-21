우리은행과 제휴…기술평가 오픈플랫폼 기반 지원

기술보증기금(이사장 김종호)이 우리은행과 제휴해 유망 중소기업에 대한 금융지원을 늘린다.

기보는 우리은행과 이같이 ‘기술평가 오픈플랫폼(K-TOP) 추천 금융지원 업무협약’을 했다고 21일 밝혔다.

기보의 기술평가 오픈플랫폼 ‘K-TOP’을 우리은행의 추천시스템과 연계해 기술성과 성장성이 높은 혁신기업을 발굴해 지원하게 된다. 기보는 우리은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 우대 지원한다. 기보는 보증비율 상향(85→100%, 3년간), 보증료 감면(0.2%포인트↓, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다.

지원 대상은 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자. 이 중 우리은행이 추천하고, K-TOP 추천 가능등급(기술사업평가등급 B 이상)을 획득한 중소기업이다.

기보 측은 “양 기관이 K-TOP 기반의 유기적 협업체계를 구축하고, 유망 중소기업에 대한 맞춤형 금융지원을 강화할 계획”이라 했다.