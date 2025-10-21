아파트 단지 내 최초, 소음차단 설계 배팅·피칭 등 7개 종목 배치

[헤럴드경제=서정은 기자] DK아시아는 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’에 스크린 스포츠 대표 브랜드 ‘플레이 레전드’와 계약을 체결하고 ‘로열 레전드 히어로즈’를 개장한다고 21일 밝혔다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ는 인천 최초의 후분양 브랜드 대단지로 총 1500세대에 이른다. 59·74·84·99㎡(이하 전용면적)으로 구성돼있으며 ‘로열 레전드 히어로즈’는 인천·경기권에서는 첫 번째이자 국내 아파트 단지 내에서는 최초로 조성되는 시설이다.

레전드 히어로즈는 다양한 스포츠 종목을 정보기술(IT)과 스크린 시스템으로 구현해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 공간이다. 설계 단계부터 상업시설 지하에 배치해 단지 내로 소음이 유입되지 않도록 했으며 상업시설 내부에 조성, 사업시행자가 상가 임대수익을 포기하는 등 입주민들의 주거만족도를 높이도록 했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ의 상업시설인 ‘로열 아너스 애비뉴’에 들어서며 설치되는 스크린 스포츠 종목은 배팅, 피칭, 사커, 양궁, 농구, 액션레이싱, 캔디슬러시 등 7개다.

DK아시아는 ‘삼식 서비스’를 통해 입주민들을 위한 각종 설계와 인프라도 마련했다. 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 운영하는 이 서비스의 전용 공간인 ‘로열 트리니티 라운지’는 초기 설계 단계부터 별도 상업시설에 분리 배치해 조리 시 발생할 수 있는 냄새와 소음을 차단했다.

이밖에도 DK아시아는 입주민들을 대상으로 각종 커뮤니티 시설을 제공하고 있다. 수영장, 인도어 골프장, 휘트니스 센터, 프라이빗 럭셔리 요트 서비스 등이 대표적이다.

김형남 DK아시아 전무는 “로열 레전드 히어로즈와 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설은 입주민(로열파크씨티즌)들이 단지 내에서 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 온전히 누릴 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

이어 김 전무는 “DK아시아는 전체 수목의 80%를 상록수로 조성해 사계절 내내 푸른 자연경관을 제공하고 있다”며 “로열파크씨티즌의 특별한 자부심이 될 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 도입해 로열파크씨티의 가치를 꾸준히 높여가겠다”고 말했다.