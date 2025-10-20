외교부 “영사 인력 40명, 동남아 대폭 확충”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 “캄보디아 현지에서 온라인 스캠 단속을 통해 10명이 추가로 체포됐고, 2명을 구출했다”고 20일 밝혔다.

조 장관은 이날 오후 기자들과 만난 자리에서 이같이 전했다. 외교부 당국자는 “정부합동대응팀의 캄보디아 방문으로 추가 단속과 신속한 구출이 현장에서 이뤄졌다”면서 “지난 16일 단속했고, 온라인 스캠 범죄 혐의자가 체포됐다. 이들은 캄보디아의 절차에 따라 (인계가) 진행될 것이고, 이와 별도로 한국인 2명도 같은 날 캄보디아 경찰에게 무사히 구출돼 이번 주 한국으로 돌아올 예정”이라고 전했다.

이들 2명은 현지에서 감금돼 있다는 신고를 접수해 현지 경찰로부터 구출된 것으로 전해졌다. 당국은 우선 10명을 범죄 혐의자, 2명을 피해자로 보고 국내로 송환한 뒤 조사를 이어나갈 계획이다. 구출된 사람들은 지난주 외교부가 신변 안전을 파악 중인 80여명에 포함된 것으로 나타났다. 범죄 혐의자 10명 중 1명은 감금신고를 했었던 것으로 조사됐다.

조 장관은 또한 이번 사태를 계기로 외교부 영사 담당 인력을 확충할 계획도 내놨다. 그는 “실무 인력을 이번 주에 40명 정도 신청하고, 캄보디아를 비롯한 동남아 지역에 대폭 확충할 계획”이라고 말했다.

외교부는 우선 이들 40여명을 대부분 본부 인원으로 채우고, 추가 인력을 행정안전부와 협의해 최대한 확보하겠다는 계획이다.

또한 외교부는 내부적으로 캄보디아 내 범죄 조직을 기업으로 지목된 몇몇 기업에 대한 제재 문제를 검토하기 시작했다. 미국과 영국은 관련 기업으로 꼽히는 프린스 그룹을 제재한 바 있다.

당분간 대사관 접근이 쉽게끔 조치도 취할 예정이다. 외교부 고위당국자는 “대사관에 있는 경비들을 교육해 24시간 어떤 신고가 있어도 놓치지 않도록 했고, 대사관 앞 게스트하우스를 빌려 민원인이 대사관으로 들어오기 어려운 상황이 될 경우 그 게스트하우스에 들어가고 영사가 출장을 나가 만나도록 하게 했다”고 설명했다.

동남아 전지역에 적용되는 조기 경보 체계도 가동할 계획이다. 이번 사태와 같은 일이 일어나기 전 미리 조사할 수 있도록 하는 조치다.

이 고위당국자는 “캄보디아 정부도 지금 돌아가는 상황을 잘 인식하고 있고, 자칫 내버려뒀다간 소탐대실로 관광산업이 무너지지 않을까 하는 우려를 하고 있어서 잘 협조하고 있다”며 “캄보디아 정부와 협의해 나가면 대응을 잘할 수 있을 것”이라고 했다.