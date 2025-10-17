[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난 4월 24일 설악산 국립공원 인적 드문 숲 속에서 시신 한 구가 발견됐다. 등산복 차림으로 머리에 검은 비닐봉지가 씌워진 채, 양손과 발이 테이프로 결박돼 있었고, 봉지를 벗겨보니 입 또한 테이프로 감겨 있었다. 사망자의 신원은 60대 여성 강혜란(가명) 씨.

18일 방송되는 SBS ‘그것이 알고 싶다’는 이 사건과 최근 국제적인 문제로 부각된 캄보디아 범죄 조직 사이의 연결고리를 파헤친다.

시신 부검 결과 사인은 경부압박질식사였다. 시신을 숲속까지 옮기기 어려운 점을 감안하면 현장에서 살해된 걸로 추정된다.

그런데 시신에서는 약·독물 성분이 검출되지 않았음에도 저항한 흔적이 발견되지 않았다. 의식이 있는 상태에서 공격을 당한 것으로도 추정할 수 있는 상황인데, 반항하지 않았다는 점에 의구심이 증폭됐다.

그 가운데 자신이 범행을 저질렀다고 50대 남성 오모 씨(가명)가 자백하고 나섰다. 고인의 동업자였다는 그는 놀랍게도 고인의 부탁으로 그녀를 열흘 전 살해했다고 주장했다. 함께 하던 투자 사업이 어려워지자 동반자살을 하기로 했다는 것. 고인이 자신을 먼저 살해해달라고 부탁해 목을 졸라 살해했고, 뒤따라 극단적인 선택을 하려다 실패했다는 것이 오 씨의 주장이다. 그는 괴로운 마음에 힘들어하다 열흘 만에 자수했다고 주장한다.

고인의 가족들은 오 씨의 주장이 터무니없다고 반박한다. 오 씨가 먼저 고인에게 동반자살을 제안했고, 휴대폰을 버리게 했으며, 살해 후 열흘 동안 행적도 불분명하다는 것이다.

의혹이 증폭되는 가운데 오 씨가 고인과 함께 했다는 사업이 캄보디아 범죄조직과 연관돼있다는 사실이 밝혀졌다. 캄보디아 범죄조직이 사건의 배후에 있다는 정황도 나왔다.