[헤럴드경제=김성훈 기자] 연일 사상 최고치를 경신하며 뜨겁게 달려온 한국 증시의 주요 종목들이 17일 애프터마켓에서 큰 폭으로 하락하고 있다.

오후 5시 31분 넥스트레이드 애프터마켓(오후 3시 40분~8시)은 기준가 대비 1.97% 하락 중이다. 한국거래소 종가에 비하면 2.04% 내리고 있다.

반도체주의 대장주 격으로 상승했던 SK하이닉스는 17일 오후 5시 25분 기준 정규장 종가(46만5500원)보다 3% 가량 하락한 45만원에 거래 중이다.

삼성전자도 정규장 종가(9만7900원) 대비 2% 가량 하락한 9만5800원에 거래 중이다.

이번 주 가장 뜨거운 상승세를 보였던 분야 중 하나인 이차전지는 쑥대밭이 됐다. 이번 주 5거래일 동안 무려 50% 가량 상승하는 기염을 토했던 에코프로비엠은 정규장 종가(16만1000원) 대비 6% 가량 하락한 15만800원에 거래 중이다. 마찬가지로 같은 기간 50% 가량 상승한 에코프로머티도 정규장 종가(6만5800원) 대비 7% 가량 하락한 6만1200원에 거래 중이며, 17일 상한가에 육박할 정도로 급등했던 에코프로는 정규장 종가(7만3300원) 대비 5.4% 하락한 6만9300원에 거래 중이다.

로봇주도 하락 중이다. 두산로보틱스와 레인보우로보틱스, 유일로보틱스가 정규장 종가 대비 2% 가량 하락한 가격에 거래 중이다.

애프터마켓에서 증시가 갑자기 하락하는 이유는 미국 증시 선물이 큰 폭으로 하락한 것이 투심에 악영향을 미친 것 아니냐는 추정이 나온다. 나스닥100 선물은 오후 5시 33분 현재 전장보다 1.34% 하락했다. 반도체주의 대표격인 엔비디아는 프리마켓에서 2.62% 하락 중이며, AMD는 3.7%, 마이크론 테크놀로지는 3.81% 하락 중이다. 전기차 업체 테슬라도 2.71% 하락 중이다. 지방은행 부실 채권이 급증하는 등 금융 불안 우려가 급부상한 것이 부담 요인으로 작용한 가운데, 마이크론이 중국 내 데이터센터에 서버용 반도체 공급 사업을 전면 중단한다는 소식이 전해져 미중 무역 갈등이 부각된 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다.