연회비 15만원 프리미엄 카드 100% 내부 자원 활용해 제작

우리카드는 새로운 프리미엄 카드 ‘디오퍼스 실버(the OPUS silver)’의 광고 영상을 생성형 인공지능(AI)으로 자체 제작했다고 17일 밝혔다. 이번 광고는 두 가지 디자인으로 출시된 ‘디오퍼스 실버’의 한정판 에디션 호작도를 생동감 있게 표현했다. 특히 생성형 AI를 적극 활용했다. 호랑이와 까치의 형태, 붓 터치의 번짐, 자개의 반짝임, 민화의 역동적인 표현을 학습해 제작했다. 카드 디자인 속 호랑이와 까치가 역동적으로 살아 움직이는 모습은 사람의 손으로 표현하기 어려운 한국화 특유의 질감과 여운을 되살렸다.

지난 6월 출시된 카드의정석2 광고와 캐릭터 베이비블루 역시 AI를 활용해 완성됐다. 카드의정석2 광고는 실제 촬영이 까다로운 맹수나 아기들의 놀라는 모습, 음악, 효과음을 직원이 직접 만들었고, 캐릭터 베이비블루도 카드 디자인의 눈과 입 모양을 그대로 살려 깜짝 놀란 감정을 입체적으로 구현해냈다.

우리카드 관계자는 “생성형 AI 활용도가 높아진 기업트렌드를 적극 반영해 광고를 제작했다. AI 솔루션 활용으로 외부 대행사 없이 제작단계부터 직접 참여할 수 있어 100% 내부 자원만 활용해 만든 영상”이라며 “AI를 활용한 창의적인 마케팅과 브랜드 아이덴티티 강화를 통해 업권 내 혁신 사례로 평가 받고 있다”고 전했다.

‘디오퍼스 실버’는 약 6년 만에 선보이는 대표 프리미엄 브랜드 ‘디오퍼스’ 라인업 중 첫 번째 상품이다. 프리미엄 고객이 선호하는 쇼핑, 여행 서비스를 확대했다. 5성급 호텔, 면세점, 골프장, 국내 3대 백화점 등에서 이용금액의 최대 3%가 적립된다. 국내 전 가맹점에선 실적 및 한도 없이 1% 적립 가능하다. 바우처 사용은 간편해졌고 종류는 다양해졌다. 카드를 오래 이용할수록 바우처 혜택도 커진다. 연회비는 15만원이다. 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 및 우리WON카드 앱을 통해 확인 가능하다. 정호원 기자