성내5재정비촉진구역 재개발사업 일환 기부채납 건립, 주민센터 등 공공시설 입주 행정·복지·문화가 함께하는 복합공간으로 운영, 주민 삶의 질 향상 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 16일 성내2동 공공복합청사(천호대로 1050)의 개청식을 개최했다.

성내2동 공공복합청사는 연면적 5664㎡ 규모(지하 2~지상 2층)로, 행정‧복지‧문화 기능을 한 곳에 모은 주민 생활 중심 복합공간으로 조성됐다.

청사는 성내5재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업의 일환으로 기부채납 방식을 통해 건립됐다. 2020년 12월 사업시행계획 인가를 시작으로 올해 3월 준공 후 지난 8월 내부 인테리어까지 마쳤다.

청사에는 ▲성내2동 주민센터 ▲성내2동 자치회관 ▲동대본부 ▲구립안말작은도서관 ▲가정상담센터 ▲수어통역센터 등이 함께 입주해 지난달 업무를 개시했다.

구는 앞으로도 청사가 주민 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화에 기여할 수 있도록 체계적인 운영·관리를 추진하겠다는 방침이다.

이수희 강동구청장은 “성내2동 공공복합청사는 행정·복지·문화 서비스를 한 곳에서 제공하는 주민 생활 거점으로, 보다 편리한 민원과 문화 프로그램 이용이 가능해졌다”며 “쾌적한 환경 유지를 위해 지속적으로 관리·운영하겠다”고 말했다.