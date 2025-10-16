500인분 대형 비빔밥 퍼포먼스·송이주막존 등 체험 프로그램 인기 5천 원으로 즐기는 봉화 송이’ 입소문, 아침부터 긴 줄

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군 내성천 체육공원 일대가 16일 향긋한 송이 내음으로 물들었다.

가을을 대표하는 미식 축제 ‘제29회 봉화송이축제’가 화려하게 막을 올리면서 주민과 관광객들의 발길이 이어졌다.

‘송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠지다’라는 슬로건으로 19일까지 4일간 열리는 이번 축제는 송이와 한약우, 지역 농·특산물, 문화 체험이 함께 어우러지는 가을 종합선물 세트로 꾸며졌다.

개막 첫날, 500인분 규모의 ‘오색 오미 대형 비빔밥 퍼포먼스’가 축제의 시작을 알렸다.

한 관광객은 “지역 농산물이 한 그릇에 담겨 색도 예쁘고 맛도 깊다”며 환하게 웃었다.

저녁에는 이수연, 정다경 등 인기 트로트 가수들의 무대가 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

올해 새로 선보인 ‘송이 주막 존’과 ‘내성천 송이라면 존’은 단연 화제였다.

전통 초가집 형태의 주막에서는 도토리묵과 송이탕, 봉화 전통주를 함께 즐기며 여유로운 시간을 보낼 수 있었다.

하루 500그릇 한정 ‘내성천 송이라면’은 아침부터 긴 줄이 늘어섰다. 한 방문객은 “5천 원으로 봉화 송이의 깊은 향을 맛볼 수 있어 놀랍다”고 말했다.

송이육회, 송이전골, 한약우 셀프상차림 등 다채로운 메뉴가 마련된 ‘송이 대형식당’과 직접 송이를 손질해 먹는 체험도 인기였다.

봉화송이생산자유통협회가 운영하는 송이 판매 장터에는 풍년을 맞은 신선한 송이를 사려는 관광객들로 북적였다.

한 주민 판매자는 “올해 송이가 풍성해 축제장이 사람들로 가득 찼다”며 흐뭇해했다.

축제 기간에는 청량문화제, 농특산물 한마당, 목재문화행사 등 다양한 프로그램이 함께 진행돼 풍성함을 더했다.

삼계줄다리기, 전통 김치 담그기, 교복 체험 등 가족 단위 체험 행사와 목재를 활용한 친환경 프로그램도 큰 호응을 얻었다.

박현국 봉화축제관광재단 이사장은 “송이와 한약우, 농특산물뿐 아니라 문화와 체험 콘텐츠까지 어우러진 축제”라며 “현장에서 가을의 향과 맛, 즐거움을 만끽하며 많은 분들이 잊지 못할 추억을 남기길 바란다”고 함빡 웃었다.