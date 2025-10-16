16~17일 코엑스 그랜드볼룸서 개최 지하 2층~지상 29층, 총 1524가구 규모 “풍무역 ‘푸르지오’ 브랜드 시티 마지막 퍼즐”

“자신을 ‘서울에 거주하는 몽골인’이라고 소개하면서 특별공급을 노릴 수 있는지 묻더라고요. 김포공항이 몽골 노선을 곧 취항할 예정이라 외국인들의 관심도 큽니다.“ ‘풍무역 푸르지오 더 마크’ 분양관계자

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 16~17일 개최된 ‘헤럴드머니페스타 2025’에 마련된 대우건설 부스에는 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’를 직접 보기위한 사람들의 발길이 이어졌다. 20~30대 청년부터 80대 어르신들까지 풍무 역세권에서 ‘푸르지오’ 브랜드 아파트를 누리고 싶은 실수요자들의 관심이 집중됐다. 김포 인근에 살고 있어 향후 신축단지로 이사를 원하거나, 자녀들을 위한 주택 마련을 고민하는 사람들이 상당수였다.

이달 분양을 앞둔 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’는 지하 2층~지상 29층, 총 1524가구 규모로 구성되는 대단지다. 주력면적인 74㎡·84㎡(이하 전용면적)으로 구성해 수요자들의 선택 폭을 넓혔다. 아울러 전 세대를 남향 위주로 배치하고, 세대 대부분을 4베이(Bay) 구조로 설계했다.

단지는 풍무역세권 도시개발사업으로 공급되며 분양가 상한제가 적용돼 주변 시세 대비 경쟁력 있는 분양가로 공급될 예정이다. 단지 앞에는 유치원·초등학교·중학교 등이 예정돼있고 사우고·풍무고·김포고 등도 위치해있다. 주변에는 이마트트레이더스, 홈플러스, 풍무중심상권 등 각종 인프라도 마련돼있다. 단지 앞에는 근린공원과 어린이공원도 들어설 예정으로 자연친화적인 환경을 누릴 수 있다.

특히 김포골드라인 풍무역과 가까운 역세권 단지라는 점에서 사람들의 관심이 집중됐다. 서울 주요 업무지구인 김포공항, 마곡, 여의도, 광화문 등으로 접근성도 양호한 편이다. 실제 이날 부스를 찾은 방문객들의 질문도 풍무역과의 구체적인 거리, 서울 시내 접근성 등에 집중됐다. 김포한강로, 김포대로, 올림픽대로, 수도권 제1외곽순환고속도로 등 주요 간선도로와 인접해 차량으로 이동도 편리하다.

대우건설 부스를 찾은 80대 A씨는 “현재 고속터미널 인근에 살고 있는데, 풍무역 인근에 대단지의 신축 아파트를 하나 얻어줄까해서 들렸다”며 “7년째 ‘푸르지오’ 브랜드 아파트에 살다보니 하자도 없고 잘 지었다는 것을 누구보다 잘아니까 직접 들렀다”고 말했다.

A씨는 이어 “자녀들도 같이 와서 상담을 받아볼 생각”이라며 “김포 지역 중에서도 번잡한 곳은 아닌지, 실제 주변 인프라가 어떤지 등도 구체적으로 살펴볼 것”이라고 덧붙였다.

이날 상담을 진행한 대우건설 분양 관계자는 “풍무역 푸르지오 더 마크는 풍무 센트럴 푸르지오, 풍무 푸르지오와 함께 총 6703 세대 푸르지오 브랜드 시티를 완성하는 마지막 퍼즐”이라며 “‘푸르지오’ 브랜드 단지는 풍무역 인근을 이끄는 핵심”이라고 말했다. 해당 관계자는 이어 “서울 인접성이 좋고 생활 인프라가 잘 갖춰져있다”며 “김포 인근에 사는 실수요자들 위주로 문의가 많은 편”이라고 덧붙였다.