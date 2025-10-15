[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 정책소통 프로그램 ‘디지털 소통 브리핑(디소브리핑)’을 선보인다.

대통령실은 15일 오후 4시 용산 대통령실 오픈스튜디오에서 정책소통 프로그램 디소브리핑 첫 방송을 진행한다고 밝혔다.

디소브리핑은 대통령실의 주요 정책과 활동을 국민에게 보다 쉽고 친숙한 방식으로 전달하기 위한 디지털 중심 소통 프로그램이다.

첫 방송에는 김우창 국가AI(인공지능)정책비서관이 전은수 부대변인과 함께 출연해 ‘아시아의 AI 수도 구상’을 주제로 이재명 정부의 AI 인프라 허브 구축 전략과 AI 3대 강국 도약을 위한 핵심 정책을 소개한다.

블랙록, 오픈AI 등과의 업무협약(MOU)을 비롯한 글로벌 협력, 데이터센터 구축, AI 반도체 생태계 육성 방안 등 구체적인 실행 방향도 함께 다뤄질 예정이다. 유튜브 댓글을 통한 실시간 질의응답 등 양방향 소통도 이뤄진다.

대통령실은 이번 프로그램을 계기로 오픈스튜디오를 출입기자단에 개방할 방침이다.

기자단이 대통령실의 스튜디오와 촬영·편집 장비를 활용해 정책 관련 콘텐츠를 직접 제작할 수 있도록 지원함으로써, 일방적 홍보 중심의 정책 전달에서 벗어나 다양한 시각과 형식의 국정 소통을 확산하겠다는 구상이다.

대통령실은 이를 통해 정책 현안을 보다 입체적으로 설명하고, 국정 운영에 대한 국민 이해도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

프로그램은 대통령실이 용산에서 청와대로 이전한 이후에도 지속될 전망이다.