신한자산운용 '10조원 돌파 기념' 간담회

조재민 신한자산운용 대표가 대형자산운용사의 '상장지수펀드(ETF) 베끼기' 문제에 대해 "중소형 운용사의 동반 성장을 위한 방안이 필요하다"고 밝혔다.

조 대표는 15일 서울 영등포구 여의도 TP타워에서 열린 ‘신한자산운용 ETF 순자산 10조원 돌파 기념 간담회’에서 “시장에서 반응이 좋으면 이기적으로 똑같은 상품으로 눌러버리는 형태가 맞는 것인지에 대해서는 한번 짚어볼 필요가 있다”며 이같이 말했다.

최근 미래자산운용, 삼성자산운용 등 대형자산운용사들이 비슷한 테마로 중소형사 상품을 따라 내놓는 것에 대한 우려를 내비친 것이다.

그는 “ETF에 참여한 지 4년 만에 10조원을 돌파하게 됐다”며 S&P500 월배당 상품과 양자컴퓨터 등 혁신적인 상품을 10조원 돌파의 핵심 원동력으로 꼽았다.

그러면서 “이미 시장에 수백개의 상품이 자리를 잡고 있는 상황에서 빈 곳을 노려 성장해야 한다는 것이 굉장히 어려운 과제였다”고 설명했다.

조 대표는 ETF 업계에 만연한 상품 베끼기로 인한 어려움을 토로하며 문제를 지적했다. 조 대표는 “상위사들도 결국 혁신이 나오면 다 따라 하는 구조가 이미 보편화돼 있다”며 “누군가가 새로운 시도를 하더라도 경쟁사들이 금세 모방하는 것을 제도적으로 막기는 어렵다”고 말했다.

조 대표는 이어 “카피 상품 문제는 상당히 민감한 문제이지만 제도적으로 해결하기는 쉽지 않다”며 “이 부분은 법이나 제도보다는 업계의 관행과 상도덕 차원에서 다뤄져야 할 문제라고 본다”고 밝혔다.

그는 “신한자산운용뿐만 아니라 저희보다 작은 회사들, 새로 산업에 진입하려는 여러 기업들도 많다”며 “시장에 압도적인 대형사들이 존재하는 상황에서 일정 부분은 함께 성장할 수 있는 룰이 필요하다”고 말했다.

조 대표는 “누가 새로운 시도를 하면 금세 똑같은 상품을 내놓는 형태가 과연 바람직한지 고민이 필요하다”며 “제도적으로 풀기 어려운 부분이라면 업계의 자율적 기준이나 상도덕이 작동하는 문화가 자리 잡는 게 중요하다”고 덧붙였다.