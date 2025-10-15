엘레멘티움과 협력 협약… 배터리 화재 감소 빠른 충전 기대

동화기업 계열사 동화일렉트로라이트(대표 승지수·김재민)가 미국 기업과 함께 배터리 화재를 줄이는 신규 전해액 개발에 나선다.

이 회사는 미국 전해액 기업 엘레멘티움 머티리얼즈(Elementium Materials)와 이런 내용의 업무협력 협약을 했다고 15일 밝혔다.

엘레멘티움은 범용 카보네이트계 전해액의 한계를 개선한 기업이다. 신규 전해액은 우수한 난연성으로 배터리 화재위험을 크게 줄일 수 있는 것으로 전해진다. 배터리의 안정성과 에너지밀도 및 충전속도도 향상될 것으로 예상된다. 이 전해액의 핵심 소재는 미국 물질특허를 획득했다.

협약에 따라 동화일렉의 글로벌 인프라 및 공급망과 엘레멘티움의 분자 설계 기술력을 결합해 신규 전해액의 상용화를 추진한다. 협약에는 생산시설 공동 활용, 핵심기술 교류, 공동마케팅 및 판매협력 등이 담겼다.

양사는 현재 방위산업, 도심항공모빌리티(UAM), 의료기기 등에 적용 중인 신규 전해액의 상용 범위를 확대하게 된다. 완성차 및 배터리 기업들이 주목하는 리튬망간리치(LMR) 배터리의 성능을 개선할 수 있어 차세대 소재 경쟁력 확보가 기대된다고 회사 측은 설명했다.

동화일렉의 미국 테네시 생산기지도 한층 안정적으로 가동될 전망이다. 제품 포트폴리오를 확충하며 신규 매출원도 확보하게 됐다.

김형남 동화일렉 영업본부장은 “당사의 생산능력과 엘레멘티움의 기술력이 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 양사 협업으로 미국 사업장의 운영 역량을 제고하고 북미 시장에서 리더십도 강화할 수 있을 것”이라 했다.