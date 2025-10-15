한국부동산원 ‘9월 전국주택가격동향조사’ 전월比 오름폭 키워…서울 0.58%↑, 수도권 0.22%↑

[헤럴드경제=홍승희 기자] 9월 서울의 주택 매매가격지수가 전달 대비 상승폭을 더욱 키웠다. 정부가 대출규제를 통해 수요를 억제하는 ‘6·27 대책’에 이어 공공주도 공급을 담은 ‘9·7 대책’까지 내놨지만 효과가 없었던 셈이다. 오히려 추가적인 대출규제를 대비해 일부 지역은 집값이 더욱 큰 폭으로 뛰었다.

15일 한국부동산원이 내놓은 ‘9월 전국주택가격동향조사’에 따르면 9월 서울의 주택가격은 0.58% 상승했다. 이는 전달(0.45%)보다 13bp(1bp=0.01%포인트) 더 확대된 수치다. 서울 집값이 오르면서 경기도 일부 지역도 주택 가격이 상승했다. 수도권 오름폭 역시 같은 기간 0.17%에서 0.22%로 가파라졌다.

서울을 보면 성동구가 1.49% 상승하며 가장 높은 상승폭을 기록했다. 규제로 묶여있는 강남3구(강남·서초·송파) 및 용산구를 피해 수요가 금호·성수동의 주요 단지에 쏠리며 풍성효과가 나타난 것으로 풀이된다. 용산구(1.2%)는 이촌·문배동 위주로, 마포구(1.17%)는 공덕·성산동 중소형 규모 위주로 올랐다. 중구(0.8%)는 신당·중림동 위주로, 광진구(0.8%)는 재건축 추진 영향이 있는 광장·자양동 위주로 상승했다.

송파구와 서초구 역시 각각 1.3%, 0.74%의 상승폭을 기록했다. 동작구는 상도·동작동 대단지 위주로 0.76% 상승했으며 강동구(0.74%)는 명일·고덕동 준신축 위주로, 양천구(0.67%)는 목·신정동 위주로 올랐다.

한국부동산원 관계자는 “서울은 재건축 추진 단지 및 대단지·역세권 등 선호단지 중심으로 매수문의가 증가하고 상승거래가 포착되는 등 상승했다”며 “경기도 역시 성남 분당구 및 광명·과천시 위주로 0.06% 상승했다”고 설명했다.

한편 정부는 한강 변 중심으로 오르던 주택가격이 서울 전역, 그리고 경기도 지역까지 그 오름세가 확대되자 이날 ‘10·15 부동산 대책’을 발표했다. 서울 전역과 경기도 12개 지역을 투기과열지구와 조정대상지역, 그리고 토지거래허가구역으로 동시 지정해 당장 내일부터 해당 지역서 매수자의 대출 한도가 주택담보비율(LTV) 40%로 제한되고, 2년 이상 실거주 의무가 적용된다. 기존에 6억원으로 제한됐던 수도권 주택담보대출 규제는 주택 가격에 따라 최대 2억원까지 축소될 예정이다.