동반성장 안내책자 발간

현대모비스는 최근 협력사와의 상생 활동을 정리하고, 업계 이해관계자들과 소통하기 위해 동반성장 안내책자를 발간했다고 15일 밝혔다.

동반성장 안내책자에 따르면 최근 3년간 현대모비스는 국내 협력사의 신제품 및 신기술 개발을 위해 총 1800억원을 지원했으며, 협력사와 공동으로 출원한 특허도 850건을 넘어섰다. 현대모비스 관계자는 “그동안 공정하고 투명한 경영시스템을 통해 대·중소기업 상생이라는 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 프로그램을 운영해 오고 있다”며 “이번 안내책자에는 이 같은 활동과 그 성과가 고스란히 담겼다”고 했다.

올해 현대모비스는 협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화를 위해 탄소배출량을 체계적으로 산정할 수 있도록 ‘전과정평가(LCA) 컨설팅’을 도입했다. 또 모빌리티 소프트웨어(SW) 분야 인재를 육성해 협력사 채용으로 이어주는 ‘모비우스 부트캠프’도 올해 새롭게 선보여 협력사들의 큰 호응을 얻었다.

현재 현대모비스는 국내외 약 4100여 개 협력사와 협력 관계를 유지하고 있으며, ▷글로벌 경쟁력 강화 ▷동반성장 문화 조성 ▷지속가능 환경 조성 ▷소통과 신뢰라는 4대 전략을 중심으로 상생경영을 실천하고 있다. 서재근 기자