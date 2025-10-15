‘하나원큐’서 설민석 ‘도서 강의 시리즈’ 선보여

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 ㈜단꿈아이와 전략적 업무협약을 맺었다고 15일 밝혔다. ㈜단꿈아이는 초등교육 플랫폼 ‘단꿈e’를 운영하는 업체다.

이번 협약은 하나은행이 미래세대를 위한 새로운 디지털 교육 문화 경험을 선보이기 위해 마련됐다.

특히, 하나은행의 대표 모바일 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’ 내 놀이터 페이지에서 역사 스토리텔러(이야기꾼) 설민석의 ‘도서 강의 시리즈’를 선보인다.

또한 알파세대 체험형 금융 플랫폼인 ‘아이부자’ 앱에서는 수학 강사 정승제의 ‘초등 수학 강의’ 영상 콘텐츠를 제공한다. 이를 통해 하나은행은 아이들과 부모 모두가 쉽고 재미있게 학습 콘텐츠를 접할 기회를 확대할 계획이다.

하나은행은 이번 협약을 통해 단순한 콘텐츠 제공에서 더 나아가 디지털 고객 증대 전략과 긴밀히 연계할 방침이다. 교육 콘텐츠를 디지털 플랫폼에 결합함으로써 학부모와 아이가 자연스럽게 하나은행의 디지털 서비스를 경험할 수 있도록 한다는 구상이다.

하나은행과 단꿈아이는 이번 업무 협약을 통해 ▷금융과 교육을 아우르는 차별화된 디지털 플랫폼 서비스 제공 ▷콘텐츠 기반의 손님 경험 혁신 ▷어린이와 학부모 대상으로 ‘일타강사‘ 관련 행사 진행 등 다양한 협력 방안을 추진할 계획이다.

이호성 하나은행장은 “이번 협약은 금융과 교육을 하나로 연결해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “하나은행은 독점적 제휴를 통해 차별화된 손님 경험을 제공하고, 디지털 손님 경험 혁신을 통한 미래성장 동력을 적극 확보하겠다“고 말했다.